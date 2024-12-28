Депутаты хотят наказать бежавших из РФ артистов за аукцион в поддержку Украины

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Музыканта Noize Mc уличили в участии в аукционе в поддержку Украины
Музыканта Noize Mc уличили в участии в аукционе в поддержку Украины Фото:

Депутаты Госдумы намерены привлечь к ответственности российских артистов и других деятелей культуры за проведение аукциона в поддержку Украины. С соответствующим предложением выступил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

«До 50 деятелей культуры <...> бежавшие из России с началом СВО, запустили вчера двухнедельный аукцион с более 100 лотами в поддержку <...> Украины. Аукцион проводится при поддержке американцев. <...> С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО, направим обращение в Генпрокуратуру РФ для привлечения их к установленной законом ответственности», — подчеркнул депутат Пискарев в своем telegram-канале. 

Он отметил среди участников аукциона в поддержку Украины нескольких представителей: музыканта Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иноагентом), Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иноагентом), телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов) и ряд других россиян. Депутат акцентировал внимание на том, что аукцион не был организован в поддержку жителей Курской области и других приграничных российских территорий.

Российский президент Владимир Путин ранее подписал законопроект, согласно которому доходы иностранных агентов будут контролироваться государством страны до тех пор, пока лицо сохраняет соответствующий статус. В случае исключения гражданина из списка, доходы будут возвращены пользователю. Депутат Пискарев отметил также, что поддерживает данный законопроект. Правительство РФ ранее также выказало поддержку документу, сообщает VSE42.Ru.

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Депутаты Госдумы намерены привлечь к ответственности российских артистов и других деятелей культуры за проведение аукциона в поддержку Украины. С соответствующим предложением выступил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.  «До 50 деятелей культуры <...> бежавшие из России с началом СВО, запустили вчера двухнедельный аукцион с более 100 лотами в поддержку <...> Украины. Аукцион проводится при поддержке американцев. <...> С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО, направим обращение в Генпрокуратуру РФ для привлечения их к установленной законом ответственности», — подчеркнул депутат Пискарев в своем telegram-канале.  Он отметил среди участников аукциона в поддержку Украины нескольких представителей: музыканта Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иноагентом), Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иноагентом), телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов) и ряд других россиян. Депутат акцентировал внимание на том, что аукцион не был организован в поддержку жителей Курской области и других приграничных российских территорий. Российский президент Владимир Путин ранее подписал законопроект, согласно которому доходы иностранных агентов будут контролироваться государством страны до тех пор, пока лицо сохраняет соответствующий статус. В случае исключения гражданина из списка, доходы будут возвращены пользователю. Депутат Пискарев отметил также, что поддерживает данный законопроект. Правительство РФ ранее также выказало поддержку документу, сообщает VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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