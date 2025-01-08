Пентагон представил возможный сценарий переговоров Украины с Путиным

Президент России Владимир Путин не станет уступать то, что не должен уступать, заявили высокопоставленные представители Пентагона. К такому суждению они пришли, рассуждая о переговорах и об отношении Москвы к требованиям Украины.
«Наш расчет заключается в том, что Путин не из тех, кто уступает то, что он не должен уступать... Он будет склонен прислушаться к украинским требованиям, если Украина будет сильнее на поле боя. Поэтому это очень важно для нас в данный момент», — заявили представители Пентагона на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников надавить на Россию и принудить ее к миру. Свое заявление лидер сделал после удара ФАБ по военному заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что договоренности для мирных переговоров по ситуации на Украине должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить.
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