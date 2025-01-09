Кремль отреагировал на обвинения Азербайджана в попытке замять крушение самолета в Актау

Песков: Россия заинтересована в расследовании падения самолета в Актау
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Россия заинтересована в беспристрастном расследовании крушения самолета в Актау
Россия заинтересована в беспристрастном расследовании крушения самолета в Актау Фото:
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Россия и Азербайджан одинаково заинтересованы в беспристрастном расследовании крушения самолета Embraer 190 в Актау (Казахстан). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Российский президент Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев говорили по телефону дважды, обсуждая [крушение самолета в Актау]. Следственным органам даны необходимые поручения. Россия оказывает содействие в расследовании. Также Путиным были принесены извинения Алиеву. Мы заинтересованы в беспристрастном расследовании, чтобы определить причины катастрофы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на обвинения Азербайджана в том, что в крушении виновата Россия. Его слова передает URA.RU.

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Россия и Азербайджан одинаково заинтересованы в беспристрастном расследовании крушения самолета Embraer 190 в Актау (Казахстан). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Российский президент Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев говорили по телефону дважды, обсуждая [крушение самолета в Актау]. Следственным органам даны необходимые поручения. Россия оказывает содействие в расследовании. Также Путиным были принесены извинения Алиеву. Мы заинтересованы в беспристрастном расследовании, чтобы определить причины катастрофы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на обвинения Азербайджана в том, что в крушении виновата Россия. Его слова передает URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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