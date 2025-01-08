08 января 2025

Полиция Петербурга выехала на вызов из-за угрозы взрыва гранаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина угрожал соседям взорвать в доме гранату
Мужчина угрожал соседям взорвать в доме гранату Фото:

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение об угрозе взрыва гранаты в микрорайоне Парголово Санкт-Петербурга. Об этом сообщает городской телеканал «78» в своем telegram-канале.

«Перепугавшиеся соседи позвонили в полицию и сообщили о тревожной ситуации. Они рассказали, что в доме № 1 по улице Тихоокеанской их сосед угрожает взорвать гранату», — передает «78» со ссылкой на очевидцев. На месте работают правоохранители. Все обстоятельства выясняются.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Санкт-Петербурге житель дома во Фрунзенском районе зашел в кафе, расположенное в его доме, сорвал чеку с боевой гранаты и угрожал взорвать заведение. Затем мужчина сам позвонил в полицию и начал угрожать взрывом. На место прибыли патрульные, которые убедили злоумышленника отдать гранату.

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение об угрозе взрыва гранаты в микрорайоне Парголово Санкт-Петербурга. Об этом сообщает городской телеканал «78» в своем telegram-канале. «Перепугавшиеся соседи позвонили в полицию и сообщили о тревожной ситуации. Они рассказали, что в доме № 1 по улице Тихоокеанской их сосед угрожает взорвать гранату», — передает «78» со ссылкой на очевидцев. На месте работают правоохранители. Все обстоятельства выясняются. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Санкт-Петербурге житель дома во Фрунзенском районе зашел в кафе, расположенное в его доме, сорвал чеку с боевой гранаты и угрожал взорвать заведение. Затем мужчина сам позвонил в полицию и начал угрожать взрывом. На место прибыли патрульные, которые убедили злоумышленника отдать гранату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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