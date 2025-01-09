Кремль понимает желание Армении стать членом ЕС, а также следит за здоровьем Кеосаяна: о чем сказал Песков

В Кремле не слышали о резких высказываниях в адрес Ильхама Алиева со стороны члены ОП России Владимира Карасева. Москва понимает желание Армении вступить в Евросоюз, хотя нахождение в двух организациях (Армения является членом ЕАЭС) гипотетически невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также пожелал здоровья впавшему в кому телеведущему Тиграну Кеосаяну. Главные заявления Пескова в рамках конференц-колла 9 января — в материале URA.RU.
Армения и Турция хотят вступить в ЕС
Армения является участником ЕАЭС, и пока неясно, каковы будут последствия ее возможного вступления в Евросоюз, ведь одновременное членство в двух различных объединениях гипотетически невозможно. Также и Турция стремится к интеграции в ЕС, но пока не получает одобрения на это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в данной ситуации важно ориентироваться на реальность и действующие механизмы, которые доказали свою эффективность и продолжают способствовать благополучию народов стран. Также следует дождаться реакции Брюсселя на желание Армении.
Песков пожелал здоровья впавшему в кому Тиграну Кеосаяну
Дмитрий Песков пожелал здоровья Тиграну Кеосаяну, который в настоящее время находится в коме. Также пресс-секретарь назвал телеведущего своим другом и выразил надежду на его скорое выздоровление.
Состояние здоровья Кеосаяна остается критическим. Недавно он перенес клиническую смерть.
Молдавия и Украина лишили Приднестровье газа из России
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что действия властей Киева и Кишинева лишили Приднестровье российского газа. Песков отметил, что от природного газа, который Россия поставляла много лет, зависела жизнь региона.
На данный момент ситуация в Приднестровье ухудшается из-за прекращения транзита газа. Министр экономического развития региона Сергей Оболоник отметил, что республика столкнулась с энергетическим и гуманитарным кризисом.
Арктическая зона — это зона интересов РФ
Арктика представляет собой область, которая находится в сфере национальных и стратегических интересов России. Но стремления новоизбранного президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию и Канаду касаются в первую очередь отношений между Штатами и Данией, за развитием которых РФ внимательно следит.
Песков подчеркнул, что в своих стремлениях к аннексии Гренландии Трамп ссылается на мнения местного населения. Пресс-секретарь российского лидера напомнил Западу о результатах референдумов, проведенных в Донбассе и Новороссии.
Аннексия Трампом Панамского канала
В Кремле ознакомились с заявлениями правительства Панамы и официального представителя страны, в которых было выражено непонимание позиции Дональда Трампа насчет аннексии канала. Песков отметил, что эта ситуация касается двусторонних отношений Штатов и Панамы, а Россия внимательно следит за этим диалогом.
РФ заинтересована в расследовании трагедии с самолетом в Казахстане
Россия и Азербайджан проявляют обоюдный интерес к объективному расследованию крушения самолета Embraer 190 в Актау (Казахстан) и выяснению причин трагедии. Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев во время телефонного разговора обсудили данное происшествие. Также и следственные органы получили соответствующие указания.
Россия активно участвует в расследовании и предоставляет необходимую помощь. Путин во время разговора также принес извинения главе Азербайджана.
Будет ли разговор между Путиным и Трампом
Диалог между Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом может состояться после официальной инаугурации второго и при условии, что интерес к диалогу сохранится. На сегодняшний день запросов о встрече не поступало, сообщил Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно выражал необходимость в диалоге с будущим президентом США.
В Кремле не слышали оскорблений Карасева в адрес Алиева
Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль не осведомлен о содержании резких высказываний в адрес Ильхама Алиева со стороны члена Общественной палаты Владимира Карасева. По словам Дмитрия Пескова, политика РФ на международной арене формируется Владимиром Путиным и реализуется через внешнеполитическое ведомство и другие органы, работающие в согласовании с МИД.
В Европе есть страны, которые заинтересованы в покупке российского газа
В европейском регионе существуют государства, проявляющие заинтересованность в покупке российского природного газа. Он способен повысить конкурентоспособность экономик этих стран, заявил Дмитрий Песков. По его словам, данные страны действуют в рамках своих национальных интересов.
РФ заинтересована в стабильности на Южном Кавказе
Пресс-секретарь президента России подчеркнул интерес страны к установлению мира, стабильности, предсказуемости и атмосферы взаимного доверия на Южном Кавказе. «Это не далекий для нас регион, Россия, собственно, является страной этого региона — Южного Кавказа», — сообщил Песков в беседе с журналистами.
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