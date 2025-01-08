Ученые предрекли мощнейшие магнитные бури в 2025 году

В 2025 году можно ожидать единичные, но при этом особенно мощные солнечные вспышки, считает старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. Интервью с ученым опубликовали «Известия».
«Вспышки на Солнце, которые вызывают магнитные бури на Земле, в 2025 году могут быть особенно мощными, хотя и единичными. Такие события характерны для спада солнечной активности, что сейчас и происходит», — говорится в материале «Известий», которые взяли интервью у Сергея Язева.
Механизмы, которые приводят к солнечным вспышкам, связаны с неравномерным вращением Солнца и процессами в его верхнем слое. Эти явления формируют сложные магнитные поля, которые высвобождают огромное количество энергии, приводя к вспышкам.
Интерес к солнечной активности и ее влиянию на Землю возрос после того, как 29 декабря на Солнце произошло 15 мощных вспышек, включая вспышку высочайшего класса Х. Эти события привели к умеренным магнитным бурям на Земле, а также участились северные сияния, вызванные быстрым проникновением плазмы в магнитное поле планеты.
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