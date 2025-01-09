Артемий Лебедев назвал отличие России от «вонючей Великобритании»

Россия отличается Великобритании тем, что является свободной страной. Об этом сообщил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.
Таким образом блогер отреагировал на комментарии британской писательницы Джоан Роулинг, которая утверждала, что дети не могут быть трансгендерами* (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ). По мнению Лебедева, писательница сделала такое заявление сознательно, предвидя глобальные изменения в рамках так называемой «культуры отмены».
«Поэтому она [Роулинг] подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы [Россия] занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заявил Лебедев в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Артемий Лебедев уже заявлял, что РФ — свободная страна. При этом он уточнил, что страна не умеет ее продавать, как США.
*Трансгендеры принадлежат к международному общественному движению ЛГБТ, оно признано экстремистским и запрещено в РФ
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