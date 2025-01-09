Артемий Лебедев назвал отличие России от «вонючей Великобритании»

Артемий Лебедев: Россия в отличие от Британии является свободной страной
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Лебедев отреагировал на заявление Роулинг и сказал, что Великобритания не является свободной страной
Лебедев отреагировал на заявление Роулинг и сказал, что Великобритания не является свободной страной Фото:

Россия отличается Великобритании тем, что является свободной страной. Об этом сообщил блогер и дизайнер Артемий Лебедев. 

Таким образом блогер отреагировал на комментарии британской писательницы Джоан Роулинг, которая утверждала, что дети не могут быть трансгендерами* (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ). По мнению Лебедева, писательница сделала такое заявление сознательно, предвидя глобальные изменения в рамках так называемой «культуры отмены».

«Поэтому она [Роулинг] подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы [Россия] занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заявил Лебедев в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее Артемий Лебедев уже заявлял, что РФ — свободная страна. При этом он уточнил, что страна не умеет ее продавать, как США. 

*Трансгендеры принадлежат к международному общественному движению ЛГБТ, оно признано экстремистским и запрещено в РФ

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Россия отличается Великобритании тем, что является свободной страной. Об этом сообщил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.  Таким образом блогер отреагировал на комментарии британской писательницы Джоан Роулинг, которая утверждала, что дети не могут быть трансгендерами* (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ). По мнению Лебедева, писательница сделала такое заявление сознательно, предвидя глобальные изменения в рамках так называемой «культуры отмены». «Поэтому она [Роулинг] подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы [Россия] занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заявил Лебедев в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».  Ранее Артемий Лебедев уже заявлял, что РФ — свободная страна. При этом он уточнил, что страна не умеет ее продавать, как США.  *Трансгендеры принадлежат к международному общественному движению ЛГБТ, оно признано экстремистским и запрещено в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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