В Якутске оштрафовали ночной клуб за выступление трансгендеров*

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В Якутии оштрафовали ночной клуб на 250 тысяч за выступление трансгендеров
В Якутии оштрафовали ночной клуб на 250 тысяч за выступление трансгендеров Фото:

Ночной клуб в Якутске оштрафовали на 250 тысяч за организацию шоу, в котором принимали участие представители ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение). До этого сообщалось, что на сцене клуба выступали трансгендеры из Таиланда.

«Установлено, что 02.01.2025 в ночном клубе Якутска было организовано шоу во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. <...> ООО „Джинлун“ оштрафовано на 250 тысяч рублей», — передает объединенная пресс-служба судов Республики Саха в своем telegram-канале. До этого сообщалось, что в клубе Якутии выступали трансгендеры. 

Административная комиссия города Якутска 2 января начала проверку по факту участия приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин. До этого власти города обратились в прокуратуру и в полицию. Последние составили протокол. Сами представители клуба вину не признали.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией

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Ночной клуб в Якутске оштрафовали на 250 тысяч за организацию шоу, в котором принимали участие представители ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение). До этого сообщалось, что на сцене клуба выступали трансгендеры из Таиланда. «Установлено, что 02.01.2025 в ночном клубе Якутска было организовано шоу во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. <...> ООО „Джинлун“ оштрафовано на 250 тысяч рублей», — передает объединенная пресс-служба судов Республики Саха в своем telegram-канале. До этого сообщалось, что в клубе Якутии выступали трансгендеры.  Административная комиссия города Якутска 2 января начала проверку по факту участия приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин. До этого власти города обратились в прокуратуру и в полицию. Последние составили протокол. Сами представители клуба вину не признали. *движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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