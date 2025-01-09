В Якутске оштрафовали ночной клуб за выступление трансгендеров*

Ночной клуб в Якутске оштрафовали на 250 тысяч за организацию шоу, в котором принимали участие представители ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение). До этого сообщалось, что на сцене клуба выступали трансгендеры из Таиланда.
«Установлено, что 02.01.2025 в ночном клубе Якутска было организовано шоу во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. <...> ООО „Джинлун“ оштрафовано на 250 тысяч рублей», — передает объединенная пресс-служба судов Республики Саха в своем telegram-канале. До этого сообщалось, что в клубе Якутии выступали трансгендеры.
Административная комиссия города Якутска 2 января начала проверку по факту участия приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин. До этого власти города обратились в прокуратуру и в полицию. Последние составили протокол. Сами представители клуба вину не признали.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
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