До того, как украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, США обещали передать Киеву два миллиарда долларов. Однако после выступления главы страны обещанная поддержка снизилась почти в четыре раза. Об этом иронично заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Джо Байдена — составит 500 миллионов долларов. До интервью Зеленского — обещали два миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить», — отметил Дубинский в своем telegram-канале.
Зеленский дал интервью несколько дней назад, передает «Национальная служба новостей». В нем он не только заявил о презрении к русскому народу, но также обвинил Запад в недостаточной помощи. Он также высказался о российском президенте Владимире Путине, за что также подвергся критике в США за необъективную оценку. Во время общения с журналистом Зеленский выругался матом.
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