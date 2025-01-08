08 января 2025

В Раде накинулись на Зеленского за позорное интервью Фридману

Дубинский: своим интервью Зеленский сократил помощь Украине со стороны США
© Служба новостей «URA.RU»
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В Раде уверены, что Владимир Зеленский своим интервью срезал американскую поддержку себе же
В Раде уверены, что Владимир Зеленский своим интервью срезал американскую поддержку себе же Фото:

До того, как украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, США обещали передать Киеву два миллиарда долларов. Однако после выступления главы страны обещанная поддержка снизилась почти в четыре раза. Об этом иронично заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Джо Байдена — составит 500 миллионов долларов. До интервью Зеленского — обещали два миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить», — отметил Дубинский в своем telegram-канале.

Зеленский дал интервью несколько дней назад, передает «Национальная служба новостей». В нем он не только заявил о презрении к русскому народу, но также обвинил Запад в недостаточной помощи. Он также высказался о российском президенте Владимире Путине, за что также подвергся критике в США за необъективную оценку. Во время общения с журналистом Зеленский выругался матом

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До того, как украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, США обещали передать Киеву два миллиарда долларов. Однако после выступления главы страны обещанная поддержка снизилась почти в четыре раза. Об этом иронично заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. «Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Джо Байдена — составит 500 миллионов долларов. До интервью Зеленского — обещали два миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить», — отметил Дубинский в своем telegram-канале. Зеленский дал интервью несколько дней назад, передает «Национальная служба новостей». В нем он не только заявил о презрении к русскому народу, но также обвинил Запад в недостаточной помощи. Он также высказался о российском президенте Владимире Путине, за что также подвергся критике в США за необъективную оценку. Во время общения с журналистом Зеленский выругался матом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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