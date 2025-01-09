РЕН ТВ: мигрант поджег дом с тремя людьми в Подмосковье

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Два человека успели эвакуироваться из горящего дома
Два человека успели эвакуироваться из горящего дома Фото:

В Солнечногорске Московской области мигрант совершил поджог жилого дома, в котором находились три человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«38-летний мужчина хотел убить двух человек. Он взял канистру бензина и поджег дом в районе входной двери и крыльца», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале.

В результате пожара 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще двое жильцов смогли своевременно покинуть здание. Подозреваемый задержан, инициировано уголовное расследование.

Ранее Останкинский районный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в поджоге электропоездов на станциях Дмитров и Лобня в Московской области. Суд определил срок содержания под стражей до 28 февраля. Обвинения предъявлены по статьям о покушении на теракт и о совершении теракта, передает RT.

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В Солнечногорске Московской области мигрант совершил поджог жилого дома, в котором находились три человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «38-летний мужчина хотел убить двух человек. Он взял канистру бензина и поджег дом в районе входной двери и крыльца», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале. В результате пожара 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще двое жильцов смогли своевременно покинуть здание. Подозреваемый задержан, инициировано уголовное расследование. Ранее Останкинский районный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в поджоге электропоездов на станциях Дмитров и Лобня в Московской области. Суд определил срок содержания под стражей до 28 февраля. Обвинения предъявлены по статьям о покушении на теракт и о совершении теракта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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