РЕН ТВ: мигрант поджег дом с тремя людьми в Подмосковье

В Солнечногорске Московской области мигрант совершил поджог жилого дома, в котором находились три человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«38-летний мужчина хотел убить двух человек. Он взял канистру бензина и поджег дом в районе входной двери и крыльца», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале.
В результате пожара 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще двое жильцов смогли своевременно покинуть здание. Подозреваемый задержан, инициировано уголовное расследование.
Ранее Останкинский районный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в поджоге электропоездов на станциях Дмитров и Лобня в Московской области. Суд определил срок содержания под стражей до 28 февраля. Обвинения предъявлены по статьям о покушении на теракт и о совершении теракта, передает RT.
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