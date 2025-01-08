Диетолог предупредила об обострении хронических заболеваний после Нового года

На новогодних праздниках традиционное изобилие блюд с большим содержанием майонеза, мясные горячие блюда и алкоголь могут стать причиной обострения хронических заболеваний. Об этом сообщила врач-диетолог и эндокринолог Майра Рау.
«Традиционный новогодний стол включает множество сытных салатов с заправкой из майонеза, бутерброды, фрукты, сладости, колбасы и сыры. И это только закуски. Гвоздем праздника выступает горячее блюдо — утка, гусь или мясное блюдо. Добавьте к этому еще алкоголь и становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний», — рассказала Рау в разговоре с РИА Новости.
Чтобы немного нивелировать негативные последствия, специалист посоветовала придерживаться обычного режима питания, чтобы избежать переедания. Также она заявила о необходимости поддерживания водного баланса в организме — нужно чаще пить воду или чай.
До этого другой диетолог Оксана Михалева советовала при переедании салатов, наоборот, больше ничего не есть. Она также отметила, что с негативными последствиями помогут справиться энтеросорбенты. Эксперты в сфере питания обычно советуют разнообразить новогодний стол именно легкими закусками, сообщает «Национальная служба новостей».
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