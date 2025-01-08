08 января 2025

Диетолог предупредила об обострении хронических заболеваний после Нового года

Диетолог Рау: новогодние салаты провоцируют хронические заболевания
© Служба новостей «URA.RU»
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Салаты с большим содержанием майонеза могут спровоцировать хронические заболевания, отметила диетолог
Салаты с большим содержанием майонеза могут спровоцировать хронические заболевания, отметила диетолог Фото:

На новогодних праздниках традиционное изобилие блюд с большим содержанием майонеза, мясные горячие блюда и алкоголь могут стать причиной обострения хронических заболеваний. Об этом сообщила врач-диетолог и эндокринолог Майра Рау.

«Традиционный новогодний стол включает множество сытных салатов с заправкой из майонеза, бутерброды, фрукты, сладости, колбасы и сыры. И это только закуски. Гвоздем праздника выступает горячее блюдо — утка, гусь или мясное блюдо. Добавьте к этому еще алкоголь и становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний», — рассказала Рау в разговоре с РИА Новости. 

Чтобы немного нивелировать негативные последствия, специалист посоветовала придерживаться обычного режима питания, чтобы избежать переедания. Также она заявила о необходимости поддерживания водного баланса в организме — нужно чаще пить воду или чай. 

До этого другой диетолог Оксана Михалева советовала при переедании салатов, наоборот, больше ничего не есть. Она также отметила, что с негативными последствиями помогут справиться энтеросорбенты. Эксперты в сфере питания обычно советуют разнообразить новогодний стол именно легкими закусками, сообщает «Национальная служба новостей».

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На новогодних праздниках традиционное изобилие блюд с большим содержанием майонеза, мясные горячие блюда и алкоголь могут стать причиной обострения хронических заболеваний. Об этом сообщила врач-диетолог и эндокринолог Майра Рау. «Традиционный новогодний стол включает множество сытных салатов с заправкой из майонеза, бутерброды, фрукты, сладости, колбасы и сыры. И это только закуски. Гвоздем праздника выступает горячее блюдо — утка, гусь или мясное блюдо. Добавьте к этому еще алкоголь и становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний», — рассказала Рау в разговоре с РИА Новости.  Чтобы немного нивелировать негативные последствия, специалист посоветовала придерживаться обычного режима питания, чтобы избежать переедания. Также она заявила о необходимости поддерживания водного баланса в организме — нужно чаще пить воду или чай.  До этого другой диетолог Оксана Михалева советовала при переедании салатов, наоборот, больше ничего не есть. Она также отметила, что с негативными последствиями помогут справиться энтеросорбенты. Эксперты в сфере питания обычно советуют разнообразить новогодний стол именно легкими закусками, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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