В США раскрыли, как новая команда Трампа может сорвать переговоры по Украине

Макгрегор предупредил, что помощь команды Трампа Украине сорвет переговоры
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Если команда Трампа будет помогать Киеву, переговоры могут не состояться, считает эксперт
Если команда Трампа будет помогать Киеву, переговоры могут не состояться, считает эксперт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может сорвать переговоры по Украине, если будет оказывать помощь Киеву. С таким предупреждением выступил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. 

«Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине», — написал Макгрегор в соцсети Х. Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что американский лидер не намерен идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

При этом некоторые аналитики уверены, что угрозы Трампа в адрес Путина бесполезны. Ведь Москва помнит действия республиканца во время его первого срока, когда было много громких слов и мало дел. Сейчас, например, Трамп активно критикует завершающего президентский срок Джо Байдена, заявляя, что из-за его возник украинский конфликт.

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Администрация избранного президента США Дональда Трампа может сорвать переговоры по Украине, если будет оказывать помощь Киеву. С таким предупреждением выступил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.  «Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине», — написал Макгрегор в соцсети Х. Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что американский лидер не намерен идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. При этом некоторые аналитики уверены, что угрозы Трампа в адрес Путина бесполезны. Ведь Москва помнит действия республиканца во время его первого срока, когда было много громких слов и мало дел. Сейчас, например, Трамп активно критикует завершающего президентский срок Джо Байдена, заявляя, что из-за его возник украинский конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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