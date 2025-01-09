В США раскрыли, как новая команда Трампа может сорвать переговоры по Украине

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может сорвать переговоры по Украине, если будет оказывать помощь Киеву. С таким предупреждением выступил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине», — написал Макгрегор в соцсети Х. Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что американский лидер не намерен идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
При этом некоторые аналитики уверены, что угрозы Трампа в адрес Путина бесполезны. Ведь Москва помнит действия республиканца во время его первого срока, когда было много громких слов и мало дел. Сейчас, например, Трамп активно критикует завершающего президентский срок Джо Байдена, заявляя, что из-за его возник украинский конфликт.
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