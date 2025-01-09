Жену Асада обвинили в работе на британскую разведку

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма могла быть вовлечена в сотрудничество с британскими разведывательными службами. Об этом сообщается в секретных документах сирийских спецслужб, опубликованных журналистом Низаром Найуфом.
«В опубликованных документах представлены дополнительные подробности о сделках британской разведки с Асмой аль-Асад , поскольку она получила работу в американском JPMorgan Bank в Лондоне при поддержке офицера британской разведки Элизы Буллер», — передает Sky News Arabia содержание документов, опубликованных журналистом.
Хафез Асад, отец Башара, испытывал недоверие к своей будущей невестке и был противником их брака. В связи с этим он поручил спецслужбам провести наблюдение за Асмой для сбора информации о ее социальном круге. Агенты британских спецслужб присутствовали на одном из приемов, организованных отцом Асмы, где был и Асад.
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