Жену Асада обвинили в работе на британскую разведку

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Отец Башара Асада нанял спецслужбы, чтобы те следили за Асмой
Отец Башара Асада нанял спецслужбы, чтобы те следили за Асмой Фото:

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма могла быть вовлечена в сотрудничество с британскими разведывательными службами. Об этом сообщается в секретных документах сирийских спецслужб, опубликованных журналистом Низаром Найуфом. 

«В опубликованных документах представлены дополнительные подробности о сделках британской разведки с Асмой аль-Асад , поскольку она получила работу в американском JPMorgan Bank в Лондоне при поддержке офицера британской разведки Элизы Буллер», — передает Sky News Arabia содержание документов, опубликованных журналистом.

Хафез Асад, отец Башара, испытывал недоверие к своей будущей невестке и был противником их брака. В связи с этим он поручил спецслужбам провести наблюдение за Асмой для сбора информации о ее социальном круге. Агенты британских спецслужб присутствовали на одном из приемов, организованных отцом Асмы, где был и Асад.

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Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма могла быть вовлечена в сотрудничество с британскими разведывательными службами. Об этом сообщается в секретных документах сирийских спецслужб, опубликованных журналистом Низаром Найуфом.  «В опубликованных документах представлены дополнительные подробности о сделках британской разведки с Асмой аль-Асад , поскольку она получила работу в американском JPMorgan Bank в Лондоне при поддержке офицера британской разведки Элизы Буллер», — передает Sky News Arabia содержание документов, опубликованных журналистом. Хафез Асад, отец Башара, испытывал недоверие к своей будущей невестке и был противником их брака. В связи с этим он поручил спецслужбам провести наблюдение за Асмой для сбора информации о ее социальном круге. Агенты британских спецслужб присутствовали на одном из приемов, организованных отцом Асмы, где был и Асад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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