Врач предупредила мужчин о проблемах с эрекцией после новогодних праздников

После новогодних праздников у мужчин может наблюдаться снижение эрекции. Подобное связано с употреблением алкоголя и калорийной пищи. Об этом сообщила врач-уролог многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова и Северо-Западного медицинского центра Резеда Шакирова.
«К этому приводят несколько факторов. Первый из них — алкоголь. В небольших дозах алкоголь может действовать как расслабляющее средство, снимая стресс и повышая уверенность. Однако при превышении дозировки он подавляет нервную систему и замедляет сексуальные реакции. Это приводит к снижению чувствительности и затруднению эрекции», — заявила Шакирова для «Газеты.ru».
Она отметила, что распитие алкогольных напитков в течение всех праздничных дней может привести к снижению уровня тестостерона. Помимо прочего, если алкоголь совмещать с курением, то будут повреждаться стенки сосудов, что также является фактором снижения эрекции.
Кроме того, на степень возбуждения полового члена влияет жирная и калорийная пища. Подобная еда приводит к временной гиперлипидемии, то есть состоянию, когда в крови увеличивается уровень жиров. По словам Резеды Шакировой, после этого ухудшается кровообращение, включая кровоснабжение мужского полового органа. «Да и просто тяжесть в животе точно не способствует романтическому настроению! <...> После нескольких бессонных ночей мужчины могут замечать снижение полового влечения, раздражительность и упадок сил, что вредит качеству интимной жизни», — отметила врач.
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