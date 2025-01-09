Арктическая зона является зоной национальных интересов России. При этом притязания избранного президента США Дональда Трампа по присоединению к стране Гренландии и Канады — это вопрос отношений Штатов с Данией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Арктическая зона — зона наших национальных, стратегических интересов. Мы присутствуем и будем присутствовать дальше в Арктической зоне. <...> Притязания Трампа — это вопрос взаимоотношений США с Данией и другими государствами», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что российская сторона ведет наблюдение за развитием событий между Штатами и Данией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.