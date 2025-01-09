«Зона наших интересов»: Песков ответил Трампу, «присоединившему» к США Канаду и Гренландию

Песков: Арктическая зона — это зона стратегических интересов России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что РФ наблюдает за развитием отношений США и Дании
Песков заявил, что РФ наблюдает за развитием отношений США и Дании Фото:

Арктическая зона является зоной национальных интересов России. При этом притязания избранного президента США Дональда Трампа по присоединению к стране Гренландии и Канады — это вопрос отношений Штатов с Данией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Арктическая зона — зона наших национальных, стратегических интересов. Мы присутствуем и будем присутствовать дальше в Арктической зоне. <...> Притязания Трампа — это вопрос взаимоотношений США с Данией и другими государствами», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что российская сторона ведет наблюдение за развитием событий между Штатами и Данией. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арктическая зона является зоной национальных интересов России. При этом притязания избранного президента США Дональда Трампа по присоединению к стране Гренландии и Канады — это вопрос отношений Штатов с Данией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Арктическая зона — зона наших национальных, стратегических интересов. Мы присутствуем и будем присутствовать дальше в Арктической зоне. <...> Притязания Трампа — это вопрос взаимоотношений США с Данией и другими государствами», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что российская сторона ведет наблюдение за развитием событий между Штатами и Данией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...