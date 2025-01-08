Крупный пожар в американском Лос-Анджелесе (Калифорния) мог косвенно произойти из-за украинской поддержки, так как еще в 2022 году пожарный департамент США передавал Киеву лишнее оборудование. Об этом заявил банкир и писатель Джон Лефевр.
«А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила на Украину лишнее оборудование....», — написал Лефевр в соцсети X. К посту он прикрепил два материала: о поддержке Украине со стороны пожарного департамента в 2022 году, а также о непосредственно самом пожаре, который бушует в настоящий момент в США.
В Лос-Анджеллесе, а именно, в районе Пасифик Палисейдс, уже на протяжении нескольких дней бушует крупный пожар. Природный катаклизм спровоцировала засуха и усугубил сильный ветер. Тысячи человек были эвакуированы. Сообщается о двоих погибших. Пожар охватил уже более 1,3 тысячи гектаров земли.
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