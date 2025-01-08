08 января 2025

В объявшем США пожаре обвинили Украину

Банкир Лефевр считает, что Киев косвенно виноват в пожаре в Лос-Анджелесе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лос-Анджелесе третий день продолжается крупный пожар (архивное фото)
В Лос-Анджелесе третий день продолжается крупный пожар (архивное фото) Фото:

Крупный пожар в американском Лос-Анджелесе (Калифорния) мог косвенно произойти из-за украинской поддержки, так как еще в 2022 году пожарный департамент США передавал Киеву лишнее оборудование. Об этом заявил банкир и писатель Джон Лефевр.

«А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила на Украину лишнее оборудование....», — написал Лефевр в соцсети X. К посту он прикрепил два материала: о поддержке Украине со стороны пожарного департамента в 2022 году, а также о непосредственно самом пожаре, который бушует в настоящий момент в США. 

В Лос-Анджеллесе, а именно, в районе Пасифик Палисейдс, уже на протяжении нескольких дней бушует крупный пожар. Природный катаклизм спровоцировала засуха и усугубил сильный ветер. Тысячи человек были эвакуированы. Сообщается о двоих погибших. Пожар охватил уже более 1,3 тысячи гектаров земли.

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Крупный пожар в американском Лос-Анджелесе (Калифорния) мог косвенно произойти из-за украинской поддержки, так как еще в 2022 году пожарный департамент США передавал Киеву лишнее оборудование. Об этом заявил банкир и писатель Джон Лефевр. «А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила на Украину лишнее оборудование....», — написал  Лефевр в соцсети X. К посту он прикрепил два материала: о поддержке Украине со стороны пожарного департамента в 2022 году, а также о непосредственно самом пожаре, который бушует в настоящий момент в США.  В Лос-Анджеллесе, а именно, в районе Пасифик Палисейдс, уже на протяжении нескольких дней бушует крупный пожар. Природный катаклизм спровоцировала засуха и усугубил сильный ветер. Тысячи человек были эвакуированы. Сообщается о двоих погибших. Пожар охватил уже более 1,3 тысячи гектаров земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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