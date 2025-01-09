Если избранный президент США Дональд Трамп не перестанет поставлять Украине военную помощь и поставит ультиматумы главе РФ Владимиру Путину, то российская сторона оставит Киев без армии. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ответив на перспективу сохранения ВСУ русским словом «нет».
«Русское слово для этого — „нет“», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive, оценивая перспективы Киева сохранить ВСУ. Он добавил, что на данный момент у России есть полное стратегическое и тактическое преимущество на фронте. При этом украинская сторона не выдержит натиска ВС РФ, если западные страны перестанут поставлять военную помощь.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что первая неделя 2025 года стала для армии Украины катастрофической. Так, контратаки в Курской области ВСУ оказались неудачными и военные понесли значительные территориальные потери по всей линии фронта, передает деловое издание «Взгляд».
Кроме того, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что в стране не будут проводить демобилизацию из-за риска поражение ВСУ. Это связано с тем, что в украинской армии не хватает бойцов, а те, кто уже числятся в ней, все больше дезертируют.
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