Звезда «Небриллиантовой руки» Алексей Воробьев рискует потерять дом в Калифорнии

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Воробьев назвал ситуацию с пожарами в Калифорнии катастрофой
Воробьев назвал ситуацию с пожарами в Калифорнии катастрофой Фото:

Из-за масштабных пожаров, которые разгорелись в Лос-Анджелесе, российский актер из фильма «Небриллиантовая рука» Алексей Воробьев рискует остаться без жилья. В своих соцсетях он сообщил, что был вынужден уехать в отель. 

«Это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Остановить не успеют, скорее всего перекинется. Все соседи эвакуировались, потому что у нас срочная эвакуация», — заявил Воробьев в своих соцсетях. Он добавил, что скорее всего огонь дойдет и до его дома из-за сильного ветра. Перед отъездом он облил прилегающие территории водой и оставил работать генератор. Сейчас он находится в отеле вместе с собакой. В его доме остались две машины, два мотоцикла и мопед.

С 7 января в Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары. Огонь охватил площадь более 1,3 тысячи гектаров. Горят леса. Из-за ветра и засухи пламя подбирается к элитному городскому району Пасифик-Палисейдс, в котором живут американские знаменитости. Власти объявили чрезвычайное положение в регионе. По данным СМИ, около 1000 жилых домов уже сгорели, передает RT.

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Из-за масштабных пожаров, которые разгорелись в Лос-Анджелесе, российский актер из фильма «Небриллиантовая рука» Алексей Воробьев рискует остаться без жилья. В своих соцсетях он сообщил, что был вынужден уехать в отель.  «Это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Остановить не успеют, скорее всего перекинется. Все соседи эвакуировались, потому что у нас срочная эвакуация», — заявил Воробьев в своих соцсетях. Он добавил, что скорее всего огонь дойдет и до его дома из-за сильного ветра. Перед отъездом он облил прилегающие территории водой и оставил работать генератор. Сейчас он находится в отеле вместе с собакой. В его доме остались две машины, два мотоцикла и мопед. С 7 января в Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары. Огонь охватил площадь более 1,3 тысячи гектаров. Горят леса. Из-за ветра и засухи пламя подбирается к элитному городскому району Пасифик-Палисейдс, в котором живут американские знаменитости. Власти объявили чрезвычайное положение в регионе. По данным СМИ, около 1000 жилых домов уже сгорели, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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