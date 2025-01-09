Звезда «Небриллиантовой руки» Алексей Воробьев рискует потерять дом в Калифорнии

Из-за масштабных пожаров, которые разгорелись в Лос-Анджелесе, российский актер из фильма «Небриллиантовая рука» Алексей Воробьев рискует остаться без жилья. В своих соцсетях он сообщил, что был вынужден уехать в отель.
«Это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Остановить не успеют, скорее всего перекинется. Все соседи эвакуировались, потому что у нас срочная эвакуация», — заявил Воробьев в своих соцсетях. Он добавил, что скорее всего огонь дойдет и до его дома из-за сильного ветра. Перед отъездом он облил прилегающие территории водой и оставил работать генератор. Сейчас он находится в отеле вместе с собакой. В его доме остались две машины, два мотоцикла и мопед.
С 7 января в Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары. Огонь охватил площадь более 1,3 тысячи гектаров. Горят леса. Из-за ветра и засухи пламя подбирается к элитному городскому району Пасифик-Палисейдс, в котором живут американские знаменитости. Власти объявили чрезвычайное положение в регионе. По данным СМИ, около 1000 жилых домов уже сгорели, передает RT.
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