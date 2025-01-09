В Раде раскрыли, какой ультиматум Трамп поставил Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен завершить конфликт в стране в течение полугода — такой ультиматум перед ним поставил избранный глава США Дональд Трамп. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение конфликта», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что имеется в виду именно полное окончание конфликта, а не его заморозка.
По словам депутата, этот ультиматум фактический дает отсчет избирательной кампании на Украине. Так, если Зеленский решил баллотироваться на второй срок и будет сопротивляться заявлению Трампа, то кампания пройдет без него.
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