В Раде раскрыли, какой ультиматум Трамп поставил Зеленскому

Депутат Рады Дубинский: Трамп дал Зеленскому полгода для завершения конфликта
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Зеленский должен завершить конфликт на Украине за полгода, иначе не сможет баллотироваться на второй срок
Зеленский должен завершить конфликт на Украине за полгода, иначе не сможет баллотироваться на второй срок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен завершить конфликт в стране в течение полугода — такой ультиматум перед ним поставил избранный глава США Дональд Трамп. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. 

«Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение конфликта», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что имеется в виду именно полное окончание конфликта, а не его заморозка. 

По словам депутата, этот ультиматум фактический дает отсчет избирательной кампании на Украине. Так, если Зеленский решил баллотироваться на второй срок и будет сопротивляться заявлению Трампа, то кампания пройдет без него. 

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Президент Украины Владимир Зеленский должен завершить конфликт в стране в течение полугода — такой ультиматум перед ним поставил избранный глава США Дональд Трамп. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.  «Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение конфликта», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что имеется в виду именно полное окончание конфликта, а не его заморозка.  По словам депутата, этот ультиматум фактический дает отсчет избирательной кампании на Украине. Так, если Зеленский решил баллотироваться на второй срок и будет сопротивляться заявлению Трампа, то кампания пройдет без него. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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