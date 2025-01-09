Мишустин утвердил план развития России на ближайшие пять лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он будет включать в себя стратегии по реализации планов касательно повышения рождаемости, продолжительности жизни, увеличения доходов граждан и другое.
«Правительство завершило формирование Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте правительства РФ. Данный план станет ключевым ориентиром для правительства, министерств, ведомств, региональных администраций и госкомпаний в выполнении задач президента.
В документе отмечены стратегические приоритеты по реализации национальных целей на ближайшие 12 лет. В него входят 19 нацпроектов, более 40 государственных программ, а также «дорожные карты». В реализации целей примут участие институты развития и государственные компании. В кабмине РФ отметили, что в Единый план будут включены задачи по повышению рождаемости и продолжительности жизни россиян, увеличения доходов и обеспечение технологического суверенитета РФ.
В мае прошлого года Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем описаны цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей, поддержке семьи и другие, передает «Национальная служба новостей».
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