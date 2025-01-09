Медведев порассуждал о территориальных претензиях Трампа к Британии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал территориальные претензии будущего президента США Дональда Трампа его виртуальными победами. Причем он отреагировал не только на желание Трампа захватить Канаду и Гренландию, но также порассуждал на тему претензий Трампа к Великобритании.
«Цель [заявлений Трампа] проста, а затрат никаких — знай, кто в доме хозяин. Плюс Британию до кучи можно включить в суповой набор территориальных притязаний [США]. Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Трамп сейчас ведет свое противостояние в соцсети X руками американского предпринимателя Илона Маска. Тот недавно выступал против премьер-министра Британии Кира Стармера, требуя его отставки.
Медведев также посмеялся над желанием Дональда Трампа получить контроль над Гренландией и Канадой. Он отметил, что несмотря на амбиции, Трамп на самом деле сам не знает, зачем ему эти территории. Новоизбранный американский президент еще до своей инаугурации заявил ряд территориальных претензии, апеллируя к укреплению мира.
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