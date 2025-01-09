Медведев порассуждал о территориальных претензиях Трампа к Британии

Медведев: территориальные претензии Трампа — это виртуальные победы
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Дмитрий Медведев считает последние заявления Дональда Трампа о захвате территорий - виртуальной победой в соцсетях
Дмитрий Медведев считает последние заявления Дональда Трампа о захвате территорий - виртуальной победой в соцсетях Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал территориальные претензии будущего президента США Дональда Трампа его виртуальными победами. Причем он отреагировал не только на желание Трампа захватить Канаду и Гренландию, но также порассуждал на тему претензий Трампа к Великобритании.

«Цель [заявлений Трампа] проста, а затрат никаких — знай, кто в доме хозяин. Плюс Британию до кучи можно включить в суповой набор территориальных притязаний [США]. Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Трамп сейчас ведет свое противостояние в соцсети X руками американского предпринимателя Илона Маска. Тот недавно выступал против премьер-министра Британии Кира Стармера, требуя его отставки.

Медведев также посмеялся над желанием Дональда Трампа получить контроль над Гренландией и Канадой. Он отметил, что несмотря на амбиции, Трамп на самом деле сам не знает, зачем ему эти территории. Новоизбранный американский президент еще до своей инаугурации заявил ряд территориальных претензии, апеллируя к укреплению мира. 

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал территориальные претензии будущего президента США Дональда Трампа его виртуальными победами. Причем он отреагировал не только на желание Трампа захватить Канаду и Гренландию, но также порассуждал на тему претензий Трампа к Великобритании. «Цель [заявлений Трампа] проста, а затрат никаких — знай, кто в доме хозяин. Плюс Британию до кучи можно включить в суповой набор территориальных притязаний [США]. Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Трамп сейчас ведет свое противостояние в соцсети X руками американского предпринимателя Илона Маска. Тот недавно выступал против премьер-министра Британии Кира Стармера, требуя его отставки. Медведев также посмеялся над желанием Дональда Трампа получить контроль над Гренландией и Канадой. Он отметил, что несмотря на амбиции, Трамп на самом деле сам не знает, зачем ему эти территории. Новоизбранный американский президент еще до своей инаугурации заявил ряд территориальных претензии, апеллируя к укреплению мира. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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