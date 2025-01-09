Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров

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Захарова напомнила, что в феврале 2024 года США поставили украинским пожарным подразделениям защитное оборудование
Захарова напомнила, что в феврале 2024 года США поставили украинским пожарным подразделениям защитное оборудование Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь в тушении лесных пожаров, которые разгорелись на юге Калифорнии в США. Об этом она заявила в своих социальных сетях.

«Когда же Зеленский предложит США помощь в тушении лесных пожаров?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также подчеркнула, что Зеленский ранее заявлял о намерении «прокормить весь голодающий мир», поэтому стоит ожидать его новой инициативы. 

Она напомнила, что в феврале 2024 года Агентство США по международному развитию (USAID) под руководством Саманты Пауэр предоставило шестнадцати украинским пожарным подразделениям комплекты защитного оборудования. В состав поставки вошли мотопомпы, бензопилы, моторные резаки для спасательных операций, перезаряжаемые прожекторы, огнетушители и гидравлические инструменты для проведения спасательных работ.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь в тушении лесных пожаров, которые разгорелись на юге Калифорнии в США. Об этом она заявила в своих социальных сетях. «Когда же Зеленский предложит США помощь в тушении лесных пожаров?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также подчеркнула, что Зеленский ранее заявлял о намерении «прокормить весь голодающий мир», поэтому стоит ожидать его новой инициативы.  Она напомнила, что в феврале 2024 года Агентство США по международному развитию (USAID) под руководством Саманты Пауэр предоставило шестнадцати украинским пожарным подразделениям комплекты защитного оборудования. В состав поставки вошли мотопомпы, бензопилы, моторные резаки для спасательных операций, перезаряжаемые прожекторы, огнетушители и гидравлические инструменты для проведения спасательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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