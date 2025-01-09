Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь в тушении лесных пожаров, которые разгорелись на юге Калифорнии в США. Об этом она заявила в своих социальных сетях.
«Когда же Зеленский предложит США помощь в тушении лесных пожаров?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также подчеркнула, что Зеленский ранее заявлял о намерении «прокормить весь голодающий мир», поэтому стоит ожидать его новой инициативы.
Она напомнила, что в феврале 2024 года Агентство США по международному развитию (USAID) под руководством Саманты Пауэр предоставило шестнадцати украинским пожарным подразделениям комплекты защитного оборудования. В состав поставки вошли мотопомпы, бензопилы, моторные резаки для спасательных операций, перезаряжаемые прожекторы, огнетушители и гидравлические инструменты для проведения спасательных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.