В курской Судже проходят бои: карта СВО на 9 января

В Курской области проходят бои в районе Суджи, передает Mash. Тем временем украинские аналитики признают продвижение российских военных в Торецке, в районе Курахово, Песчаном и других территориях. В Верховной раде Украины также подчеркнули, что участились случаи дезертирства во всех бригадах ВСУ. Ход спецоперации на Украине и ситуация на фронте за 9 января — в материале URA.RU.
Курская область
Российские военнослужащие начали штурм основного укрепрайона армии Украины в Судже. Об этом сообщает Mash. Авторы telegram-канала отмечают, что бои сейчас проходят в микрорайоне Замостье.
Ранее в Курской области 26 украинских военнослужащих сдались в плен во время неудачной контратаки ВСУ. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах. По его словам, инцидент произошел за последние сутки.
Продвижение российских сил
Украинские аналитики отмечают, что российские военные продвинулись в Торецке (Артемовский район), Песчаном (купянское направление), Барановке, Соленом, Славянке, Петропавловке, Новоелизаветовке и Курахово. Об этом они пишут в своих telegram-каналах.
Рада: ВСУ дезертируют везде
На фоне скандала со 155-й украинской бригадой «Анна Киевская», которая ранее проходила обучение во Франции, но запомнилась по итогу массовым дезертирством, на Украине начали говорить о подобных прецедентах и в других подразделениях ВСУ. В частности, об этом заявляла депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.
Она [ситуация] неприятная, она позорная. Но это касается абсолютно всех бригад. А 155-я бригада обнажила определенные моменты всех новых соединений резерва». Ее слова передает MK.RU. Депутат отметила, что комитет соберет заседание на фоне скандала с бригадой «Анна Киевская».
Кураховское направление
Несмотря на освобождение непосредственно самого Курахово, на одноименном направление продолжаются активные бои. К западу от города был уничтожен украинский опорный пункт при помощи артиллерии. Журналисты, ссылаясь на свои источники из силовых структур, отмечают, что подразделения украинской армии оборудуют опорные пункты в треугольнике Андреевка — Константинополь — Улаклы.
Командир мотострелковой бригады ВС РФ из группировки «Юг» также рассказал что при зачистке Курахово от оставшихся сил противника, в плен были захвачены 11 солдат ВСУ. Они сами попросили пощады, уточнил российский военный.
Купянское направление
В настоящий момент российские бойцы расширили плацдарм в районе Двуречного. Также расширение произошло в пределах пяти километров от данного населенного пункта, отметил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВС РФ также заняли несколько опорных пунктов ВСУ, недалеко от Западного.
Сватовско-кременское направление
Российские военные прорвали украинскую оборону на сватовско-кременском направлении, уточнил Марочко. Прорыв случился в районе Ивановки, после чего российские войска начали подготовку к продвижению на Колодези.
ВСУ ударили по Краснодарскому краю
Газопровод в Славянском районе Краснодарского края был поврежден из-за попытки удара ВСУ при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что специалисты уже работают на месте происшествия. По его словам, Киев специально попытался повредить именно гражданские объекты. За ночь над Краснодарским краем за ночь сбили девять дронов, уточняли в Минобороны РФ.
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