Два трупа за две недели: в Магнитогорске при падении с высоты погиб подросток

В Магнитогорске школьник погиб, упав с высоты
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Тело подростка нашли под окнами многоэтажки Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) вторую неделю подряд погибают подростки: в ночь на 22 января под окнами многоэтажки нашли труп 14-летнего школьника. В обстоятельствах гибели разбирается следственный комитет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Следователем по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Труп обнаружили у многоэтажки на улице Завенягина. Причиной смерти стала высотная травма. Следов криминала не обнаружено.

Неделей ранее, 16 января, в Магнитогорске под окнами другой многоэтажки нашли труп 15-летней школьницы. Она разбилась, упав с высоты.

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В Магнитогорске (Челябинская область) вторую неделю подряд погибают подростки: в ночь на 22 января под окнами многоэтажки нашли труп 14-летнего школьника. В обстоятельствах гибели разбирается следственный комитет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Следователем по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Труп обнаружили у многоэтажки на улице Завенягина. Причиной смерти стала высотная травма. Следов криминала не обнаружено. Неделей ранее, 16 января, в Магнитогорске под окнами другой многоэтажки нашли труп 15-летней школьницы. Она разбилась, упав с высоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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