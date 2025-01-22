Два трупа за две недели: в Магнитогорске при падении с высоты погиб подросток

В Магнитогорске школьник погиб, упав с высоты

22 января 2025 в 14:09 Размер текста - 17 +

Тело подростка нашли под окнами многоэтажки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) вторую неделю подряд погибают подростки: в ночь на 22 января под окнами многоэтажки нашли труп 14-летнего школьника. В обстоятельствах гибели разбирается следственный комитет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Следователем по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Труп обнаружили у многоэтажки на улице Завенягина. Причиной смерти стала высотная травма. Следов криминала не обнаружено. Неделей ранее, 16 января, в Магнитогорске под окнами другой многоэтажки нашли труп 15-летней школьницы. Она разбилась, упав с высоты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) вторую неделю подряд погибают подростки: в ночь на 22 января под окнами многоэтажки нашли труп 14-летнего школьника. В обстоятельствах гибели разбирается следственный комитет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Следователем по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Труп обнаружили у многоэтажки на улице Завенягина. Причиной смерти стала высотная травма. Следов криминала не обнаружено. Неделей ранее, 16 января, в Магнитогорске под окнами другой многоэтажки нашли труп 15-летней школьницы. Она разбилась, упав с высоты.