Два трупа за две недели: в Магнитогорске при падении с высоты погиб подросток

В Магнитогорске (Челябинская область) вторую неделю подряд погибают подростки: в ночь на 22 января под окнами многоэтажки нашли труп 14-летнего школьника. В обстоятельствах гибели разбирается следственный комитет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Следователем по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Труп обнаружили у многоэтажки на улице Завенягина. Причиной смерти стала высотная травма. Следов криминала не обнаружено.
Неделей ранее, 16 января, в Магнитогорске под окнами другой многоэтажки нашли труп 15-летней школьницы. Она разбилась, упав с высоты.
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