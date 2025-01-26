Дания решила судьбу россиянина, обвиненного в якобы шпионаже

В Дании суд отказался экстрадировать на Украину гражданина России, обвиненного в якобы шпионаже. Заявление Апелляционной комиссии передает датское агентство Ритцау.
«Российский гражданин избежит суда на Украине по делу о шпионаже. Во всяком случае, пока что. Причина в том, что западный Высокий суд постановил, что Дания не может экстрадировать россиянина», — цитирует решение суда агентство Ритцау.
Россиянина обвиняют в якобы шпионаже. Кроме того, суд отказался экстрадировать и обвиненного в краже драгоценностей гражданина Украины. Суд считает, что если обвиняемых передадут Киеву, они могут быть подвергнуты бесчеловечному отношению и пыткам.
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