В Екатеринбурге пострадал пилот автованны, который дрифтил на Вайнера

Екатеринбургские тиктокеры, катающиеся по городу на автованне, устроили дрифт под струями коммунального фонтана около «Гринвича». Из-за воды транспортное средство вышло из строя, а водитель промок до нитки. Об этом рассказали сами блогеры.
«У нас в 16.00 была фан-встреча с нашими подписчиками. В какой-то момент прорвало трубу на противоположной стороне улицы. Это же не повод отменять запланированное, решили устроить настоящее развлечение, как для наших подписчиков, так и для прохожих. Решили дрифтить на ванне прямо в луже и проехать несколько раз под напором», — рассказали в соцсетях тиктокеры.
Но перфоманс не обошелся без происшествий. Из-за воды пострадал не только пилот ванны, который промок насквозь, но и сама боевая техника.
«У „Vanna_drift“ вышел из строя один из четырех аккумуляторов. [Также повреждены] два из четырех блоков управления и датчики на руле», — сообщили дрифтеры.
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