28 января 2025

В Екатеринбурге пострадал пилот автованны, который дрифтил на Вайнера

Тиктокеры устроили дрифт на улице Вайнера в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Тиктокеры дрифтили под струями коммунального гейзера
Тиктокеры дрифтили под струями коммунального гейзера Фото:

Екатеринбургские тиктокеры, катающиеся по городу на автованне, устроили дрифт под струями коммунального фонтана около «Гринвича». Из-за воды транспортное средство вышло из строя, а водитель промок до нитки. Об этом рассказали сами блогеры.

«У нас в 16.00 была фан-встреча с нашими подписчиками. В какой-то момент прорвало трубу на противоположной стороне улицы. Это же не повод отменять запланированное, решили устроить настоящее развлечение, как для наших подписчиков, так и для прохожих. Решили дрифтить на ванне прямо в луже и проехать несколько раз под напором», — рассказали в соцсетях тиктокеры.

Но перфоманс не обошелся без происшествий. Из-за воды пострадал не только пилот ванны, который промок насквозь, но и сама боевая техника.

«У „Vanna_drift“ вышел из строя один из четырех аккумуляторов. [Также повреждены] два из четырех блоков управления и датчики на руле», — сообщили дрифтеры. 

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Екатеринбургские тиктокеры, катающиеся по городу на автованне, устроили дрифт под струями коммунального фонтана около «Гринвича». Из-за воды транспортное средство вышло из строя, а водитель промок до нитки. Об этом рассказали сами блогеры. «У нас в 16.00 была фан-встреча с нашими подписчиками. В какой-то момент прорвало трубу на противоположной стороне улицы. Это же не повод отменять запланированное, решили устроить настоящее развлечение, как для наших подписчиков, так и для прохожих. Решили дрифтить на ванне прямо в луже и проехать несколько раз под напором», — рассказали в соцсетях тиктокеры. Но перфоманс не обошелся без происшествий. Из-за воды пострадал не только пилот ванны, который промок насквозь, но и сама боевая техника. «У „Vanna_drift“ вышел из строя один из четырех аккумуляторов. [Также повреждены] два из четырех блоков управления и датчики на руле», — сообщили дрифтеры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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