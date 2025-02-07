ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

За 2024 год золото показало наивысшую доходность среди всех инвестиционных активов, увеличив свою стоимость на 44,6%. Об этом свидетельствуют данные в «Обзоре финансовых рынков» за декабрь 2024 года — январь 2025 года, опубликованном Центробанком.
«Наибольшую доходность за год (в рублях) продемонстрировало золото, которое по итогам 2024 года выросло на 44,6%. На фоне высоких процентных ставок в экономике также наблюдалась высокая доходность у рублевых фондов денежного рынка и по депозитам», — написано в обзоре.
Согласно отчету ЦБ, золото продолжило демонстрировать стабильность и в начале 2025 года. Так, инвестиции в драгоценный металл в январе принесли бы 3,4% доходности, что значительно выше уровня накопленной инфляции за этот же период, составляющей 1,14%.
Отчет также отмечает изменения на финансовом рынке в начале 2025 года. В частности, акции строительных компаний начали восстанавливаться после падения в 2024 году, а валютные вложения показали отрицательную доходность на фоне укрепления рубля.
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