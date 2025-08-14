Российским санаториям остро не хватает персонала

Российские санатории столкнулись с дефицитом кадров в 40%
Санатории испытывают острую нехватку медицинских специалистов
Санатории испытывают острую нехватку медицинских специалистов Фото:

Российским санаториям не хватает персонала. В частности, дефицит кадров составляет 40%. Об этом пишет Коммерсант.

«Практически все работающие в России санатории сталкиваются с дефицитом кадров: не хватает до 40% сотрудников», — говорится в материале Коммерсанта. Там также отмечается, что около 99% санаторных учреждений сталкиваются с нехваткой кадров, при этом количество откликов на открытые вакансии сократилось втрое.

В санаторно-курортных учреждениях наблюдается нехватка врачей, сотрудников среднего медицинского звена и младшего персонала. Основной причиной такой ситуации является миграция населения из малых городов, в которых преимущественно размещаются подобные объекты. Для преодоления кадрового дефицита компании прибегают к найму работников из стран Азии, а также внедряют автоматизированные решения.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова сообщала, что в России каждая пятая медсестра увольняется после трудоустройства в медучреждение. По статистике они уходят, проработав там меньше года. Наибольшая текучесть наблюдается, по словам Семеновой, наблюдалась в республиках Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганской области (32%).

