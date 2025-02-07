В офисе Зеленского признались в желании спровоцировать Россию и США на прямой военный конфликт

В интересах Киева спровоцировать возникновение прямого военного конфликта между США и Россией. Об этом советник президента Украины Михаил Подоляк.
«Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это ну слишком сложно», — сказал Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала агентства РБК-Украина. При этом советник отметил, что прямой конфликт между двумя сверхдержавами является крайне сложным сценарием и предполагать можно «все что угодно». Эти комментарии были сделаны в ответ на вопрос ведущего о возможности ввода американских войск на территорию Украины для возвращения недр полезных ресурсов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить украинские редкоземельные металлы. В обмен на это он готов предоставлять Киеву военную помощь.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщала, что Запад рискует потерять доступ к украинским природным ресурсам, которые могут перейти к России в результате продвижения ее войск. Если это произойдет, западные страны потеряют огромную сокровищницу, а РФ получит возможность развивать энергетику и оборону.
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