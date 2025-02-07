В Санкт-Петербурге резко выросло число вакансий в ИТ-сфере

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На рынке труда особенно востребованы проджект-менеджеры
На рынке труда особенно востребованы проджект-менеджеры Фото:

По данным аналитических исследований, в 2024 году количество вакансий в ИТ-сфере увеличилось на 13%. Санкт-Петербург занимает второе место по количеству вакансий после Москвы, с ростом потребности в ИТ-специалистах на 8%. Об этом свидетельствует анализ данных с платформы hh.ru.

«За весь 2024 год российские работодатели разместили более 708 тыс. вакансий, связанных с ИТ-технологиями. Потребность в кадрах в данной сфере выросла на 13%. Петербург находится на втором месте по спросу на айтишников, за весь 2024 год местным компаниям потребовалось почти 80 тыс. новых ИТ-специалистов, что на 8% больше, чем за весь 2023», — такими данными поделилась пресс-служба HeadHunter.

На рынке труда особенно востребованы проджект-менеджеры. В Петербурге за прошлый год было размещено более 35 тысяч резюме от кандидатов на данную позицию. Конкуренция в ИТ-сфере Санкт-Петербурга остается на высоком уровне, с более чем 10 активными резюме на одну вакансию. Средняя зарплата в ИТ-секторе Петербурга продолжает расти, достигнув отметки в 102 тыс. рублей, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом.

Вопреки высокой конкуренции, ИТ-индустрия в Санкт-Петербурге продолжает предлагать множество возможностей для карьерного роста. Новые технологии и развитие цифровой экономики открывают перед специалистами широкие перспективы. Активное участие в профессиональных сообществах, постоянное обучение и развитие навыков могут значительно увеличить шансы на успешное трудоустройство и продвижение по карьерной лестнице.

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По данным аналитических исследований, в 2024 году количество вакансий в ИТ-сфере увеличилось на 13%. Санкт-Петербург занимает второе место по количеству вакансий после Москвы, с ростом потребности в ИТ-специалистах на 8%. Об этом свидетельствует анализ данных с платформы hh.ru. «За весь 2024 год российские работодатели разместили более 708 тыс. вакансий, связанных с ИТ-технологиями. Потребность в кадрах в данной сфере выросла на 13%. Петербург находится на втором месте по спросу на айтишников, за весь 2024 год местным компаниям потребовалось почти 80 тыс. новых ИТ-специалистов, что на 8% больше, чем за весь 2023», — такими данными поделилась пресс-служба HeadHunter. На рынке труда особенно востребованы проджект-менеджеры. В Петербурге за прошлый год было размещено более 35 тысяч резюме от кандидатов на данную позицию. Конкуренция в ИТ-сфере Санкт-Петербурга остается на высоком уровне, с более чем 10 активными резюме на одну вакансию. Средняя зарплата в ИТ-секторе Петербурга продолжает расти, достигнув отметки в 102 тыс. рублей, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Вопреки высокой конкуренции, ИТ-индустрия в Санкт-Петербурге продолжает предлагать множество возможностей для карьерного роста. Новые технологии и развитие цифровой экономики открывают перед специалистами широкие перспективы. Активное участие в профессиональных сообществах, постоянное обучение и развитие навыков могут значительно увеличить шансы на успешное трудоустройство и продвижение по карьерной лестнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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