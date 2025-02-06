Ежегодная «Лыжня России» пройдет 8 февраля: какие бонусы получат спортсмены, как записаться на гонку

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» в этом году пройдет 8 февраля по всей России и будет посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главный старт гонки состоится на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», расположенного в Московской области, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». URA.RU расскажет, как записаться на гонку.
Что такое «Лыжня России»
«Лыжня России» предлагает уникальную возможность для всех желающих принять участие в этом значимом событии. Гонка привлекает участников всех возрастных категорий, предоставляя дистанции в пять и десять км для детей и взрослых соответственно. Участие возможно при условии наличия медицинского разрешения. Дополнительные события, такие как ночная лыжная гонка, ретрогонка и соревнования для детей, состоятся с 5 по 7 февраля в «Лужниках», что добавляет разнообразие и дополнительные возможности для участников, указано на сайте Национальные проекты РФ.
Как записаться
Регистрация на «Лыжню России-2025» открыта и ведется до 6 февраля. Записаться на соревнования необходимо через портал Госуслуги: ввести в поисковую строку «Лыжня России» и выбрать опцию «Записаться на участие». Далее, в списке предложенных опций вам необходимо указать вашу область и конкретное место проведения гонки. Выберите, кого вы хотите зарегистрировать — себя или вашего ребенка. В конце укажите предпочитаемую спортивную дисциплину.
Убедитесь, что введенные данные корректны (номер мобильного телефона, СНИЛС, электронная почта). После завершения регистрации, подтверждение о регистрации будет направлено вам в течение пяти рабочих дней. На месте проведения гонки вам не потребуется предъявлять оригиналы паспорта или полиса ОМС. Вместо этого вы можете показать эти документы через мобильное устройство на сайте Госуслуг.
Подарки за участие
Каждый участник гонки «Лыжня России» получит по традиции в подарок шапку и медаль. Эти атрибуты станут напоминанием об участии в мероприятии посвященном не только спорту, но и культурным традициям.
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