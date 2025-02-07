Под Курахово ликвидированы наемники ВСУ из Колумбии

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Колумбийские наемники, воевавшие под Курахово, были ликвидированы, не провоевав и пары месяцев
Колумбийские наемники, воевавшие под Курахово, были ликвидированы, не провоевав и пары месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывшие спецназовцы из Колумбии, воевавшие на стороне ВСУ под Курахово в ДНР, были почти полностью ликвидированы спустя всего пару месяцев после начала участия в боевых действиях. Об этом сообщил украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в российский плен под Великой Новоселкой.

«Были у нас там колумбийцы. Их было немного, до 10 человек, плюс-минус. Из них остался только один. Остальных „задвухсотило“», — рассказал Дзюба в беседе с РИА Новости. Он добавил, что колумбийцы не успели даже выучить язык.

По словам Дзюбы, после увольнения на родине в результате местных реформ колумбийские бывшие спецназовцы приехали на Украину заработать. Военнопленный отметил, что эти иностранные бойцы были на тех же условиях контракта, что и украинские военные, но имели возможность в любой момент разорвать контракт без серьезных последствий.

Ранее появилась информация, что финские наемники, маскирующиеся под волонтеров-медиков, сформировали подразделение под названием Nordic Combat Medics в рамках украинского добровольческого формирования «Госпитальеры», пишет RT. Многие иностранные бойцы этого подразделения участвуют в военных действиях на стороне украинских властей, несмотря на свое официальное наименование «медицинских инструкторов» и «волонтеров-медиков».

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Бывшие спецназовцы из Колумбии, воевавшие на стороне ВСУ под Курахово в ДНР, были почти полностью ликвидированы спустя всего пару месяцев после начала участия в боевых действиях. Об этом сообщил украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в российский плен под Великой Новоселкой. «Были у нас там колумбийцы. Их было немного, до 10 человек, плюс-минус. Из них остался только один. Остальных „задвухсотило“», — рассказал Дзюба в беседе с РИА Новости. Он добавил, что колумбийцы не успели даже выучить язык. По словам Дзюбы, после увольнения на родине в результате местных реформ колумбийские бывшие спецназовцы приехали на Украину заработать. Военнопленный отметил, что эти иностранные бойцы были на тех же условиях контракта, что и украинские военные, но имели возможность в любой момент разорвать контракт без серьезных последствий. Ранее появилась информация, что финские наемники, маскирующиеся под волонтеров-медиков, сформировали подразделение под названием Nordic Combat Medics в рамках украинского добровольческого формирования «Госпитальеры», пишет RT. Многие иностранные бойцы этого подразделения участвуют в военных действиях на стороне украинских властей, несмотря на свое официальное наименование «медицинских инструкторов» и «волонтеров-медиков».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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