В Раменском районе Московской области в ходе учебно-тренировочного полета разбился легкомоторный самолет Р-2002 Sierra. В результате катастрофы погибли два человека. Министерство иностранных дел Азербайджана выдвинуло требование о закрытии Русского дома в Баку, указывая на его статус незарегистрированного юридического лица, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в ходе интервью телеканалу «Россия 24». Эти и другие главные новости за шестое февраля — в материале URA.RU.
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Московской области произошло крушение легкомоторного самолета в районе аэродрома Мячково. Инцидент случился после того, как в 13:00 по московскому времени самолет потерял связь с диспетчерской службой. На его борту находились два человека, которые погибли. Процесс идентификации жертв продолжается. Самолет упал в поле, и значительных разрушений на земле не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и пожарно-спасательный гарнизон. В операции по устранению последствий авиакатастрофы участвуют 26 спасателей и восемь единиц спецтехники.
Азербайджан требует прекратить работу Русского дома в Баку
Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с требованием о закрытии Русского дома в Баку, обосновывая это отсутствием у учреждения зарегистрированного юридического статуса. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе интервью для телеканала «Россия 24». Примаков уточнил, что Русский дом должен будет освободить текущее помещение в течение следующих полутора месяцев из-за намерения владельца продать здание. Он также сообщил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям за помощью в оформлении необходимых документов для регистрации учреждения, а переговоры о поиске нового помещения для Русского дома пока не привели к конкретным результатам.
Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»
Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос». Об этом сообщили в Кремле. На его место назначен Дмитрий Баканов, который ранее занимал пост заместителя министра транспорта Российской Федерации. Информация о смене руководства в «Роскосмосе» была опубликована в официальном telegram-канале.
Франция передала Украине Mirage 2000
Глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил о передаче Украине первого партии истребителей Mirage 2000. Он отметил, что эти воздушные суда предназначены для обороны неба Украины, подобно американским F-16, которые уже присутствуют в арсенале Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Подробнее об истребителях Mirage 2000 читайте в материале URA.RU.
Путин поручил сделать школьную программу интереснее
Президент России Владимир Путин дал указание Российской академии наук (РАН) и Академии образования разработать новую комплексную программу для обновления школьных курсов математики и естественных наук. Он подчеркнул, что эти предметы должны стать более понятными, доступными и привлекательными для учащихся. «Необходимо осуществить комплексное обновление учебных программ по математике и естественным наукам. Важно добиться баланса в объеме учебного материала, сделать его понятным и, что наиболее важно, интересным для школьников», — заявил Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Отставной генерал отдал мошенникам 19,5 миллионов рублей
Генерал-лейтенант в отставке Герман Гриднев стал жертвой телефонных мошенников, потеряв около 19,5 миллионов рублей. Правоохранительные органы сообщили, что мошенники убедили Гриднева в том, что часть его средств была украдена и перечислена в пользу ВСУ. Злоумышленники предложили ему передать оставшиеся деньги так называемому «специальному человеку» для получения алиби. Источники ТАСС уточняют, что 85-летний военный собрал указанную сумму и передал ее мошенникам. Ранее неизвестные лица уже пытались обмануть Гриднева, выдавая себя за сотрудников оператора связи и требуя его персональные данные для якобы необходимой перерегистрации телефона. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата
Внешнеполитическое агентство Великобритании объявило об аннулировании аккредитации российского дипломата, как сообщает официальный сайт министерства иностранных дел страны. В заявлении отмечается, что российскому посольству было предложено провести встречу с высокопоставленным представителем Великобритании для обсуждения данной меры. Это решение является ответом на недавнее решение России об аннулировании аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре прошлого года, которое британская сторона считает необоснованным и непровоцированным. В документе говорится: «Великобритания не позволит запугивать своих сотрудников таким образом и поэтому вынуждена предпринять соответствующие ответные меры».
Бойцы РФ вернулись из плена ВСУ
150 российских солдат, освобожденных из плена ВСУ, вернулись в Россию, сообщает Пятый канал. Самолет с военнослужащими приземлился в Москве этой ночью. Во время плена раненых лечили минимальными средствами — бинтами и спиртом, а здоровых подвергали пыткам. Некоторые из вернувшихся продолжают испытывать трудности с передвижением из-за ранений, полученных до захвата в плен.
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