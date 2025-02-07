Княгинин: условия приема в вузы не поменяются в Санкт-Петербурге, исключение — Горный

Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, подтвердил, что Горный университет в этом году изменит подход к приему студентов. В рамках эксперимента по новой системе высшего образования, университет начнет учитывать средний балл школьного аттестата при поступлении. Однако для остальных учебных заведений изменения пока не предвидятся.
«Горный имеет право ввести свои условия для зачисления. Это один из пяти вузов, где проводится эксперимент (по переходу на новую систему высшего образования)», — рассказал вице-губернатор города Владимир Княгинин во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург». Как он отметил, в других вузах Санкт-Петербурга в этом году изменений в приемной кампании не предвидится.
Горный университет становится одним из пяти вузов в России, где пробуют новые методы отбора кандидатов. Кроме результатов ЕГЭ, теперь будет учитываться и средний балл аттестата, который переведут в стобалльную систему и добавят к общему количеству баллов абитуриента. Изменения в правилах приема направлены на более объективную оценку знаний и умений абитуриентов. Включение аттестатных оценок позволит университету лучше оценить общую учебную успешность кандидатов, а не только их способность сдавать ЕГЭ. Для будущих студентов это означает, что важность хорошей учебы в школе возрастает, поскольку теперь каждый балл аттестата может сыграть решающую роль при поступлении. Если эксперимент в Горном университете покажет положительные результаты, возможно, подобные изменения в будущем коснутся и других вузов.
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