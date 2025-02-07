В Петроградском районе Санкт-Петербурга полиция провела успешную операцию по ликвидации подпольного казино. В ходе рейда были обнаружены восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, предназначенных для азартных игр.
«Всех присутствующих в нелегальном казино задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В итоге было возбуждено уголовное дело по незаконной организации игорной деятельности», — рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Комсомольской правде». В момент прибытия правоохранителей в заведении находились трое игроков и трое администраторов.
Игрокам была проведена профилактическая беседа, в то время как администраторы, среди которых оказались две женщины 22 и 39 лет и 29-летний мужчина, были задержаны для допроса. Они проходят в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, касающегося незаконной организации игорной деятельности.
Полиция активно работает над установлением масштабов незаконного бизнеса и причастных к его организации лиц. Расследование продолжается.
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