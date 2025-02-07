В Петербурге закрыли подпольное казино с компьютерами для азартных игр. Видео

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В момент прибытия правоохранителей в заведении находились трое игроков и трое администраторов
В момент прибытия правоохранителей в заведении находились трое игроков и трое администраторов Фото:

В Петроградском районе Санкт-Петербурга полиция провела успешную операцию по ликвидации подпольного казино. В ходе рейда были обнаружены восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, предназначенных для азартных игр.

«Всех присутствующих в нелегальном казино задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В итоге было возбуждено уголовное дело по незаконной организации игорной деятельности», — рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Комсомольской правде». В момент прибытия правоохранителей в заведении находились трое игроков и трое администраторов.

Игрокам была проведена профилактическая беседа, в то время как администраторы, среди которых оказались две женщины 22 и 39 лет и 29-летний мужчина, были задержаны для допроса. Они проходят в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, касающегося незаконной организации игорной деятельности.

Полиция активно работает над установлением масштабов незаконного бизнеса и причастных к его организации лиц. Расследование продолжается.

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В Петроградском районе Санкт-Петербурга полиция провела успешную операцию по ликвидации подпольного казино. В ходе рейда были обнаружены восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, предназначенных для азартных игр. «Всех присутствующих в нелегальном казино задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В итоге было возбуждено уголовное дело по незаконной организации игорной деятельности», — рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Комсомольской правде». В момент прибытия правоохранителей в заведении находились трое игроков и трое администраторов. Игрокам была проведена профилактическая беседа, в то время как администраторы, среди которых оказались две женщины 22 и 39 лет и 29-летний мужчина, были задержаны для допроса. Они проходят в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, касающегося незаконной организации игорной деятельности. Полиция активно работает над установлением масштабов незаконного бизнеса и причастных к его организации лиц. Расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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