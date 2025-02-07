В петербургском метро определили подрядчика для ремонта станции «Обухово»

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Согласно условиям аукциона, ООО «Инфрастройпроект» обязуется подготовить всю необходимую документацию к 31 июля 2026 года
Согласно условиям аукциона, ООО «Инфрастройпроект» обязуется подготовить всю необходимую документацию к 31 июля 2026 года Фото:

В Санкт-Петербурге завершился аукцион, целью которого был выбор компании для разработки документации капитального ремонта станции метро «Обухово». По результатам торгов победителем стала компания ООО «Инфрастройпроект» из Сочи.

«В Петербурге прошел аукцион, в результате которого был выбран подрядчик, который разработает проектную и рабочую документацию для капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции „Обухово“. Победила компания из Сочи ООО „Инфрастройпроект“, как предложившая наименьшую цену договора», — сообщает telegram-канал «78». 

Исходная стоимость контракта была установлена в размере 45,1 миллиона рублей. Однако ООО «Инфрастройпроект» предложило снизить стоимость на 45,5%, что, несомненно, повлияло на их победу в аукционе. Согласно условиям аукциона, ООО «Инфрастройпроект» обязуется подготовить всю необходимую проектную и рабочую документацию к 31 июля 2026 года.

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В Санкт-Петербурге завершился аукцион, целью которого был выбор компании для разработки документации капитального ремонта станции метро «Обухово». По результатам торгов победителем стала компания ООО «Инфрастройпроект» из Сочи. «В Петербурге прошел аукцион, в результате которого был выбран подрядчик, который разработает проектную и рабочую документацию для капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции „Обухово“. Победила компания из Сочи ООО „Инфрастройпроект“, как предложившая наименьшую цену договора», — сообщает telegram-канал «78».  Исходная стоимость контракта была установлена в размере 45,1 миллиона рублей. Однако ООО «Инфрастройпроект» предложило снизить стоимость на 45,5%, что, несомненно, повлияло на их победу в аукционе. Согласно условиям аукциона, ООО «Инфрастройпроект» обязуется подготовить всю необходимую проектную и рабочую документацию к 31 июля 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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