РСТИ построит на месте водочного завода жилье в Петербурге

Производитель алкоголя Ladoga планирует перенести свое производство из Московского района Санкт-Петербурга в промзону «Красносельская». Это освободит значительную территорию, которую хочет застроить девелоперская компания РСТИ (Росстройинвест).
«Производитель алкоголя Ladoga нашел покупателя на участок в Московском районе Санкт-Петербурга, который планирует освободить после переноса производства в промзону „Красносельская“. Им станет девелопер РСТИ, заключивший договор аренды площадки, где можно построить 60 тысяч квадратных метров жилья. Эксперты оценивают стоимость земли в 3,8 миллиардов рублей, но допускают, что сделка может быть безденежной», — сообщает «Коммерсант». По информации из Единого государственного реестра юридических лиц, РСТИ заключила договор аренды с правом выкупа на 3,7 гектаров. Сделка может включать не только денежные, но и инвестиционные компоненты, например, долю в проекте для Ladoga. По словам Антона Орлова из Nikoliers, основная часть суммы будет выплачена при получении разрешения на строительство.
В Московском районе Санкт-Петербурга новые жилищные проекты появляются нечасто, что делает проект РСТИ потенциально востребованным. Однако, как отмечает Андрей Вересов, эксперт по девелопменту, РСТИ предстоит столкнуться с высокой конкуренцией и рядом бюрократических процедур, которые могут растянуться до года. На фоне высоких ключевых ставок девелоперы стали предпочитать долевые схемы и избегать заемных средств для покупки земли.
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