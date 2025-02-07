Россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев

В России начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные, размер штрафа составляет от 20% до 40%. Так, жительницу Москвы оштрафовали на 855 тысяч рублей за приобретение авто у гражданина Кыргызстана, пишут в СМИ.
«Жительница Москвы приобрела автомобиль у гражданина Кыргызстана <...> В результате, ей был начислен штраф в 855 тысяч рублей, что составляет почти треть от стоимости автомобиля», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что стоимость автомобиля составляла 2,85 миллиона рублей. После покупки налоговая предъявила жительнице Москвы претензии из-за незаконной валютной операции.
Подчеркивается, что этот штраф вводится законом о валютном контроле, однако мало кто из россиян знаком с ним из-за его специфичности. Основная идея этого закона: все расчеты с иностранцами должны производиться с помощью банковских переводов — передача им наличных влечет за собой наложение штрафа.
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