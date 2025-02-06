При каком условии в России подешевеют масло и яйца

Цены на сливочное масло и яйца в России могут снизиться только при условии стабильной розничной наценки. Об этом сообщил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
«Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение „поборов“ с производителей. … Цена для покупателя может снизиться только в случае, если не увеличится розничная наценка», — заявил Леонов в разговоре с РИА Новости.
Зампред также указал, что отпускная цена производителя не всегда коррелирует с ценой в магазине, и процесс определения конечной стоимости товара зависит от множества факторов, включая вознаграждения и требования сетей к поставщикам. В связи с этим влияние государственных мер на розничные цены может быть не прямым, но способствует уменьшению общих издержек поставщиков.
В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) поддерживают решение правительства, принятое на фоне увеличения себестоимости производства продуктов питания. «Хотя это решение не оказывает прямого влияния на стоимость продуктов, оно может способствовать снижению общей нагрузки на производителей», — сообщил в интервью агентству РИА Новости генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.
Ранее правительство России приняло решение о включении яиц и сливочного масла в список социально значимых продовольственных товаров. Это означает, что производители данных продуктов освобождаются от обязанности выплачивать вознаграждение ритейлерам за их реализацию. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 23 января объявил о выделении 42 миллиардов рублей на поддержку как малых, так и крупных предприятий агропромышленного комплекса, включая тех, кто занимается селекцией и производством мяса и молока.
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