Командир ВСУ назначал боевые задачи, руководствуясь снами

Пленный солдат ВСУ в интервью рассказал о необычном методе руководства его командиром под Северском в ДНР. По словам военнопленного, тот ставил боевые задачи, руководствуясь собственными снами.
«Среди руководства, конечно, у нас такой не очень приятный был дядька-командир, потому что, во-первых, он выпивал, во-вторых, вот так ему могло присниться что-то, и он сказал, вот эта посадка, ребята, все, заходим в эту посадку. Надо сегодня ее взять...» — рассказал пленный боец ВСУ ТАСС.
Согласно его словам, такой подход к выполнению боевых задач привел к значительным потерям. Из 40 солдат, отправленных на выполнение задачи, выжили только 18.
Ранее пленный боец ВСУ Норик Окопов рассказал, что численность украинских военнослужащих в городах Краматорск, Славянск и Северск превосходит количество мирных жителей. Местные жители стараются избегать общения с военными ВСУ, пишет RT.
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