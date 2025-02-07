Командир ВСУ назначал боевые задачи, руководствуясь снами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под Северском украинский командир ставил боевые задачи, руководствуясь снами
Под Северском украинский командир ставил боевые задачи, руководствуясь снами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный солдат ВСУ в интервью рассказал о необычном методе руководства его командиром под Северском в ДНР. По словам военнопленного, тот ставил боевые задачи, руководствуясь собственными снами.

«Среди руководства, конечно, у нас такой не очень приятный был дядька-командир, потому что, во-первых, он выпивал, во-вторых, вот так ему могло присниться что-то, и он сказал, вот эта посадка, ребята, все, заходим в эту посадку. Надо сегодня ее взять...» — рассказал пленный боец ВСУ ТАСС.

Согласно его словам, такой подход к выполнению боевых задач привел к значительным потерям. Из 40 солдат, отправленных на выполнение задачи, выжили только 18.

Ранее пленный боец ВСУ Норик Окопов рассказал, что численность украинских военнослужащих в городах Краматорск, Славянск и Северск превосходит количество мирных жителей. Местные жители стараются избегать общения с военными ВСУ, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пленный солдат ВСУ в интервью рассказал о необычном методе руководства его командиром под Северском в ДНР. По словам военнопленного, тот ставил боевые задачи, руководствуясь собственными снами. «Среди руководства, конечно, у нас такой не очень приятный был дядька-командир, потому что, во-первых, он выпивал, во-вторых, вот так ему могло присниться что-то, и он сказал, вот эта посадка, ребята, все, заходим в эту посадку. Надо сегодня ее взять...» — рассказал пленный боец ВСУ ТАСС. Согласно его словам, такой подход к выполнению боевых задач привел к значительным потерям. Из 40 солдат, отправленных на выполнение задачи, выжили только 18. Ранее пленный боец ВСУ Норик Окопов рассказал, что численность украинских военнослужащих в городах Краматорск, Славянск и Северск превосходит количество мирных жителей. Местные жители стараются избегать общения с военными ВСУ, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...