В Польше хотят убрать российский танкер «Хатанга»

Морское управление города Гдыня на Балтийском побережье Польши потребовало от администрации порта Гдыня удалить российский танкер «Хатанга» из акватории порта и заявило о намерении требовать возмещения убытков за период его стоянки с 2017 года. Об этом было обнародовано польским министерством инфраструктуры.
«Согласно решению директора Морского управления в Гдыне, администрация Гдыньского порта обязана убрать российское судно „Хатанга“, которое стоит в порту с 2017 года. Судно угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации. Администрация порта должна убрать судно немедленно, но не позднее трех месяцев с момента принятия решения», — отмечается в сообщении министерства. Там уточнили, что управление потребует от российского судовладельца возмещения убытков за весь период стоянки судна в порту.
Танкер «Хатанга» был спущен на воду в 1987 году в Швеции и прибыл в порт Гдыни в 2017 году, после чего был задержан из-за неудачного прохождения государственного портового контроля. Собственником судна до 2020 года было Мурманское морское пароходство, которое затем было признано банкротом.
По информации газеты Soir, Радослав Сикорский, занимающий пост министра иностранных дел Польши, выступил с инициативой перед европейскими партнерами о введении санкционных мер в отношении капитанов и членов экипажа судов из так называемого «теневого флота» России, осуществляющих транспортировку российской нефти, передает «Национальная служба новостей». В частности, Индия и Китай прекратили закупки российской нефти из-за возросших расходов на фрахт танкеров, которые не подпадают под американские санкции.
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