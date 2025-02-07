Guardian: Трампу придется смириться с ролью России и Китая в мире

Во время второго срока президента США Дональда Трампа эпоха однополярного мира может закончится. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на слова главы Госдепа Марко Рубио.
«Заявление госсекретаря США о многополярности мира имеет историческое значение. <...> Рубио объяснил: „Мы были единственной силой в мире, поэтому мы стали своего рода мировым правительством, пытаясь решить каждую проблему“. Он хотел сказать: „Эти времена прошли“, — пишет The Guardian. Они подчеркнули, что Рубио говорил об опасности новых войн, в ходе которых некоторые страны могут уничтожить человечество. В связи с этим США якобы будут избегать вооруженных конфликтов.
Ранее Рубио заявил, что однополярный мир был аномалией и был возможен только благодаря завершению холодной войны. В настоящее же время Штатам и Трампу придется мириться с соперничеством с РФ и Китаем.
В России положительно отреагировали на заявление главы Госдепа. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такое видение совпадает с видением российского главы Владимира Путина и Кремля, пишет RT.
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