США на четверть сократили поставки сжиженного газа в Европу

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США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС
США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС Фото:

В 2024 году США существенно сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, достигнув трехлетнего минимума. По данным американской статистической службы, экспорт уменьшился на 26% и составил 12,73 миллиарда долларов.

«Экспорт американского СПГ в Евросоюз за 2024 год составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Объемы снизились до минимума с 2021 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные служб.

В 2024 году Нидерланды стали крупнейшим европейским импортером американского СПГ, закупив продукцию на сумму 3,24 миллиарда долларов. Однако объем поставок снизился на 26,3%. Франция заняла второе место, импортировав СПГ на 2,24 миллиарда долларов (-41%).

В список ведущих покупателей также вошли Германия с закупками на 1,91 миллиарда долларов, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом, Испания с объемом в 1,37 миллиарда долларов (-41%) и Италия с закупками на 1,15 миллиарда долларов (-28%). Среди других стран ЕС, импортировавших американский СПГ, были Польша (891,1 миллиона долларов), Греция (536,6 миллиона), Португалия (375,2 миллиона), Хорватия (375,2 миллиона), Литва (252,9 миллиона), Бельгия (245,4 миллиона), Финляндия (114,2 миллиона) и Мальта (33,7 миллиона).

В целом, продажи СПГ Штатами в ЕС составили 44% от общего объема. Помимо СПГ, США экспортировали в ЕС другие виды газов в сжиженном виде: пропан на сумму 3,13 миллиарда долларов (-0,3%), бутан — 276,7 миллиона долларов (-3,5%), а также этан (11,1 миллиона долларов) и категорию этилен, пропилен, бутилен и бутадиен (девять миллионов долларов).

Ранее Politico сообщало, что комиссия Евросоюза не намерена вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в рамках новых санкционных мер. В качестве альтернативы ЕС рассматривает возможность ограничения доступа российского СПГ к определенным терминалам, которые не входят в газовую инфраструктуру блока.

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В 2024 году США существенно сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, достигнув трехлетнего минимума. По данным американской статистической службы, экспорт уменьшился на 26% и составил 12,73 миллиарда долларов. «Экспорт американского СПГ в Евросоюз за 2024 год составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Объемы снизились до минимума с 2021 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные служб. В 2024 году Нидерланды стали крупнейшим европейским импортером американского СПГ, закупив продукцию на сумму 3,24 миллиарда долларов. Однако объем поставок снизился на 26,3%. Франция заняла второе место, импортировав СПГ на 2,24 миллиарда долларов (-41%). В список ведущих покупателей также вошли Германия с закупками на 1,91 миллиарда долларов, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом, Испания с объемом в 1,37 миллиарда долларов (-41%) и Италия с закупками на 1,15 миллиарда долларов (-28%). Среди других стран ЕС, импортировавших американский СПГ, были Польша (891,1 миллиона долларов), Греция (536,6 миллиона), Португалия (375,2 миллиона), Хорватия (375,2 миллиона), Литва (252,9 миллиона), Бельгия (245,4 миллиона), Финляндия (114,2 миллиона) и Мальта (33,7 миллиона). В целом, продажи СПГ Штатами в ЕС составили 44% от общего объема. Помимо СПГ, США экспортировали в ЕС другие виды газов в сжиженном виде: пропан на сумму 3,13 миллиарда долларов (-0,3%), бутан — 276,7 миллиона долларов (-3,5%), а также этан (11,1 миллиона долларов) и категорию этилен, пропилен, бутилен и бутадиен (девять миллионов долларов). Ранее Politico сообщало, что комиссия Евросоюза не намерена вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в рамках новых санкционных мер. В качестве альтернативы ЕС рассматривает возможность ограничения доступа российского СПГ к определенным терминалам, которые не входят в газовую инфраструктуру блока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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