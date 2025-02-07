Депутат Бессараб: после СВО в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю

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В России могут предложить добровольную 36-часовую неделю по европейскому примеру
В России могут предложить добровольную 36-часовую неделю по европейскому примеру Фото:

После завершения СВО в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. Будет подан соответствующий законопроект, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Поэтому переход на 36-часовую рабочую неделю для отдельных работающих категорий уже назрел <...> Я собираюсь подать такой законопроект после нашей победы в специальной военной операции, но он должен пройти через эксперименты на добровольных началах», — рассказала Светлана Бессараб в беседе с News.ru. Но, по ее словам, этот законопроект должен будет пройти через добровольные эксперименты.

Она отметила, что во многих агломерациях работодатели стараются отпускать работников раньше, в частности, по пятницам. При этом производительность не страдает, поскольку люди выполняют все рабочие задачи в отведенные часы в течение недели, чтобы в последний день освободиться раньше. Бессараб подчеркнула, что во многих странах Европы на добровольной основе для офисных работников введена 36-часовая неделя. 

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После завершения СВО в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. Будет подан соответствующий законопроект, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Поэтому переход на 36-часовую рабочую неделю для отдельных работающих категорий уже назрел <...> Я собираюсь подать такой законопроект после нашей победы в специальной военной операции, но он должен пройти через эксперименты на добровольных началах», — рассказала Светлана Бессараб в беседе с News.ru. Но, по ее словам, этот законопроект должен будет пройти через добровольные эксперименты. Она отметила, что во многих агломерациях работодатели стараются отпускать работников раньше, в частности, по пятницам. При этом производительность не страдает, поскольку люди выполняют все рабочие задачи в отведенные часы в течение недели, чтобы в последний день освободиться раньше. Бессараб подчеркнула, что во многих странах Европы на добровольной основе для офисных работников введена 36-часовая неделя. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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