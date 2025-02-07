Депутат Бессараб: после СВО в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю

После завершения СВО в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. Будет подан соответствующий законопроект, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Поэтому переход на 36-часовую рабочую неделю для отдельных работающих категорий уже назрел <...> Я собираюсь подать такой законопроект после нашей победы в специальной военной операции, но он должен пройти через эксперименты на добровольных началах», — рассказала Светлана Бессараб в беседе с News.ru. Но, по ее словам, этот законопроект должен будет пройти через добровольные эксперименты.
Она отметила, что во многих агломерациях работодатели стараются отпускать работников раньше, в частности, по пятницам. При этом производительность не страдает, поскольку люди выполняют все рабочие задачи в отведенные часы в течение недели, чтобы в последний день освободиться раньше. Бессараб подчеркнула, что во многих странах Европы на добровольной основе для офисных работников введена 36-часовая неделя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.