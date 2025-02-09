Маск пошутил над российскими СМИ после решения Трампа

Глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск высмеял ситуацию с финансированием российских и украинских СМИ со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). В своем посте в социальной сети X он иронизировал над потерей финансирования этих агентств, которые называют себя «независимыми».
«„Независимые СМИ“, надрываюсь от смеха», — написал Маск в социальной сети X. Сообщение он сопроводило изображением, на котором говорится о том, что «независимые СМИ в России и на Украине сталкиваются с проблемами финансирования после приостановки финансовой поддержки со стороны USAID». В посте он не указал конкретно, какие именно агентства он имел в виду.
Ранее стало известно, что USAID предоставляло финансирование девяти из десяти украинских средств массовой информации. В отчете, который был удален, указывается, что агентство также поддержало более 6,2 тысячи журналистов, работающих в 707 медиаорганизациях и 239 некоммерческих медийных структурах.
USAID 25 января приостановило все проекты по поддержке Украины в соответствии с распоряжением госсекретаря Марко Рубио, который наложил 90-дневный мораторий на финансирование большинства программ внешней помощи. Илон Маск высказался в поддержку идеи закрытия USAID, заявленной президентом США Дональдом Трампом, и также удалил аккаунт этого агентства из своей социальной сети X.
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