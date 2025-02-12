Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать Троицкий мост. Видео

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Прокуратура района взяла на контроль процесс устранения нарушений
Прокуратура района взяла на контроль процесс устранения нарушений Фото:

В Центральном районе Петербурга обнаружили серьезные нарушения на Троицком мосту в ходе проверки. В результате инспекции выявлены значительные дефекты дорожного покрытия. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Установлено, что проезжая часть Троицкого моста имеет дефекты дорожного покрытия в виде впадин глубиной более 13 сантиметров, просадок глубиной более 10 сантиметров и колейности, что затрудняет движение автомобилей», — поделилась прокуратура Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

В ответ на обнаруженные нарушения, был направлено представление в адрес СПБ ГБУ «Мостотрест», организации, ответственной за содержание и ремонт мостового хозяйства в городе. Документ находится на рассмотрении. Прокуратура района взяла на контроль процесс устранения нарушений.

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В Центральном районе Петербурга обнаружили серьезные нарушения на Троицком мосту в ходе проверки. В результате инспекции выявлены значительные дефекты дорожного покрытия. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «Установлено, что проезжая часть Троицкого моста имеет дефекты дорожного покрытия в виде впадин глубиной более 13 сантиметров, просадок глубиной более 10 сантиметров и колейности, что затрудняет движение автомобилей», — поделилась прокуратура Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. В ответ на обнаруженные нарушения, был направлено представление в адрес СПБ ГБУ «Мостотрест», организации, ответственной за содержание и ремонт мостового хозяйства в городе. Документ находится на рассмотрении. Прокуратура района взяла на контроль процесс устранения нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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