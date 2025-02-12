В Центральном районе Петербурга обнаружили серьезные нарушения на Троицком мосту в ходе проверки. В результате инспекции выявлены значительные дефекты дорожного покрытия. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Установлено, что проезжая часть Троицкого моста имеет дефекты дорожного покрытия в виде впадин глубиной более 13 сантиметров, просадок глубиной более 10 сантиметров и колейности, что затрудняет движение автомобилей», — поделилась прокуратура Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
В ответ на обнаруженные нарушения, был направлено представление в адрес СПБ ГБУ «Мостотрест», организации, ответственной за содержание и ремонт мостового хозяйства в городе. Документ находится на рассмотрении. Прокуратура района взяла на контроль процесс устранения нарушений.
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