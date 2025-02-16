Стало известно, что происходит с затонувшим в Черном море танкером с мазутом

Специалисты Морспасслужбы заканчивают демонтировать танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ, добавив, что сейчас идет самая сложная фаза операции.
«Специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа танкера „Волгонефть-239“ <...> Сейчас специалисты приступают к утилизации нижней части корпуса судна — одной из самых сложных фаз операции», — написали в официальном telegram-канале Минтранса РФ. Отмечается, что специалисты устанавливают упоры вокруг многотонной кормы и готовятся перенести ее на сушу при помощи подъемных механизмов и блоков. Специалисты Морспасслужбы непрерывно дежурят рядом с местом, куда выбросило танкер, и обеспечивают экологическую безопасность в районе проведения демонтажных работ.
Ранее были успешно убраны машинное отделение и жилая надстройка танкера. На завод для переработки металла уже вывезено более 244 тонн конструкции, что составляет почти 35% от общего веса кормы.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты, потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма. Из них, по официальным данным, вытекло около двух-трех тысяч тонн мазута.
В январе специалисты начали откачивать нефтепродукты, оставшиеся внутри танкеров. Отмечалось, что севшее на мель судно будет демонтировано к концу марта 2025 года.
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