Правительство отклонило проект о самообороне при проникновении в жилье

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Российское правительство не поддержало закон о применении методов самообороны без дальнейшего наказания при проникновении преступников в жилые помещения. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о возможности применять без угрозы уголовного наказания любые методы самообороны при проникновении в жилище», — заявили источники. Информацию передает ТАСС.
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