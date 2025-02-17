Правительство отклонило проект о самообороне при проникновении в жилье

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Российское правительство не поддержало закон о применении методов самообороны без дальнейшего наказания при проникновении преступников в жилые помещения. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о возможности применять без угрозы уголовного наказания любые методы самообороны при проникновении в жилище», — заявили источники. Информацию передает ТАСС.

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Российское правительство не поддержало закон о применении методов самообороны без дальнейшего наказания при проникновении преступников в жилые помещения. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о возможности применять без угрозы уголовного наказания любые методы самообороны при проникновении в жилище», — заявили источники. Информацию передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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