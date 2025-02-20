Россиян предупредили о подвохе в новой системе тарифов на электричество

Эксперт ЖКХ Юнисова: новые тарифы на электроэнергию ударят по карману россиян
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Нововведения в сфере образования тарифов на электроэнергию могут повысить расходы
Нововведения в сфере образования тарифов на электроэнергию могут повысить расходы Фото:

Новая система тарифов на электроэнергию, предложенная Минэнерго, может косвенно повлиять на расходы граждан, несмотря на то, что напрямую она их не затрагивает. Об этом рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

«Данная инновация не должна затронуть потребителей коммунальных услуг в сфере ЖКХ, то есть простых граждан. <...> речь идет о возможном повышении расходов предприятий на электроэнергию в случае превышения заявленной мощности. А если заявленная мощность не будет выбрана, за нее все равно придется платить. Это может отразиться на себестоимости продукции и услуг», — отметила Юнисова в разговоре с aif.ru

Эксперт уточнила, что для потребителей ЖКХ, включая индивидуальное жилищное строительство, присоединяемая мощность обычно составляет всего 15–25 киловатт, что значительно меньше установленного порога. В отношении текущих контрактов с потребителями, которые уже подключились к мощностям, все ранее установленные условия остаются без изменений.

Согласно новому механизму, который вступит в силу с 1 июля, оплата услуг по передаче электроэнергии будет производиться по принципу take-or-pay («бери или плати»). Это означает, что потребители будут платить не за фактическое потребление, а исходя из максимально заявленной мощности. Применяться система будет к новым потребителям с мощностью не менее 670 киловатт. Даже если заявленный лимит не будет исчерпан, сумма платежа останется неизменной.

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Новая система тарифов на электроэнергию, предложенная Минэнерго, может косвенно повлиять на расходы граждан, несмотря на то, что напрямую она их не затрагивает. Об этом рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. «Данная инновация не должна затронуть потребителей коммунальных услуг в сфере ЖКХ, то есть простых граждан. <...> речь идет о возможном повышении расходов предприятий на электроэнергию в случае превышения заявленной мощности. А если заявленная мощность не будет выбрана, за нее все равно придется платить. Это может отразиться на себестоимости продукции и услуг», — отметила Юнисова в разговоре с aif.ru.  Эксперт уточнила, что для потребителей ЖКХ, включая индивидуальное жилищное строительство, присоединяемая мощность обычно составляет всего 15–25 киловатт, что значительно меньше установленного порога. В отношении текущих контрактов с потребителями, которые уже подключились к мощностям, все ранее установленные условия остаются без изменений. Согласно новому механизму, который вступит в силу с 1 июля, оплата услуг по передаче электроэнергии будет производиться по принципу take-or-pay («бери или плати»). Это означает, что потребители будут платить не за фактическое потребление, а исходя из максимально заявленной мощности. Применяться система будет к новым потребителям с мощностью не менее 670 киловатт. Даже если заявленный лимит не будет исчерпан, сумма платежа останется неизменной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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