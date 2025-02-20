Россиян предупредили о подвохе в новой системе тарифов на электричество

Новая система тарифов на электроэнергию, предложенная Минэнерго, может косвенно повлиять на расходы граждан, несмотря на то, что напрямую она их не затрагивает. Об этом рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.
«Данная инновация не должна затронуть потребителей коммунальных услуг в сфере ЖКХ, то есть простых граждан. <...> речь идет о возможном повышении расходов предприятий на электроэнергию в случае превышения заявленной мощности. А если заявленная мощность не будет выбрана, за нее все равно придется платить. Это может отразиться на себестоимости продукции и услуг», — отметила Юнисова в разговоре с aif.ru.
Эксперт уточнила, что для потребителей ЖКХ, включая индивидуальное жилищное строительство, присоединяемая мощность обычно составляет всего 15–25 киловатт, что значительно меньше установленного порога. В отношении текущих контрактов с потребителями, которые уже подключились к мощностям, все ранее установленные условия остаются без изменений.
Согласно новому механизму, который вступит в силу с 1 июля, оплата услуг по передаче электроэнергии будет производиться по принципу take-or-pay («бери или плати»). Это означает, что потребители будут платить не за фактическое потребление, а исходя из максимально заявленной мощности. Применяться система будет к новым потребителям с мощностью не менее 670 киловатт. Даже если заявленный лимит не будет исчерпан, сумма платежа останется неизменной.
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