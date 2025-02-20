В Европе не поддержали продление санкций против России

Венгрия выразила свою позицию по вопросу продления санкций против России, заявив, что не поддержит автоматическое продление этих мер на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза 24 февраля в Брюсселе. По мнению венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это решение может помешать российско-американским переговорам по Украине.
«Мы не допустим никаких решений в Брюсселе, которые могли бы вызвать трудности на этих переговорах. Есть возможность подождать [с решением о продлении санкций] до 15 марта. Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», — заявил Сийярто в интервью телекомпании М1. По мнению политика, наступил момент, когда необходимо выделить время для начала и успешного проведения российско-американских переговоров.
На предстоящей встрече в Брюсселе главное внимание участников будет сосредоточено на обсуждении возможности продления санкций против России, которые истекают 15 марта. Сийярто уточнил, что хотя обычно решение по таким вопросам принимается за несколько дней до истечения срока действия санкций, на этот раз предлагается ускорить процесс и принять решение уже 24 февраля, чего Венгрия пытается избежать, подчеркивая важность дипломатических переговоров между Россией и США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.