В Европе не поддержали продление санкций против России

Сийярто: Венгрия не поддержит автоматическое продление санкций против РФ
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Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России
Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России Фото:
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Венгрия выразила свою позицию по вопросу продления санкций против России, заявив, что не поддержит автоматическое продление этих мер на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза 24 февраля в Брюсселе. По мнению венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это решение может помешать российско-американским переговорам по Украине.

«Мы не допустим никаких решений в Брюсселе, которые могли бы вызвать трудности на этих переговорах. Есть возможность подождать [с решением о продлении санкций] до 15 марта. Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», — заявил Сийярто в интервью телекомпании М1. По мнению политика, наступил момент, когда необходимо выделить время для начала и успешного проведения российско-американских переговоров.

На предстоящей встрече в Брюсселе главное внимание участников будет сосредоточено на обсуждении возможности продления санкций против России, которые истекают 15 марта. Сийярто уточнил, что хотя обычно решение по таким вопросам принимается за несколько дней до истечения срока действия санкций, на этот раз предлагается ускорить процесс и принять решение уже 24 февраля, чего Венгрия пытается избежать, подчеркивая важность дипломатических переговоров между Россией и США.

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Венгрия выразила свою позицию по вопросу продления санкций против России, заявив, что не поддержит автоматическое продление этих мер на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза 24 февраля в Брюсселе. По мнению венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это решение может помешать российско-американским переговорам по Украине. «Мы не допустим никаких решений в Брюсселе, которые могли бы вызвать трудности на этих переговорах. Есть возможность подождать [с решением о продлении санкций] до 15 марта. Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», — заявил Сийярто в интервью телекомпании М1. По мнению политика, наступил момент, когда необходимо выделить время для начала и успешного проведения российско-американских переговоров. На предстоящей встрече в Брюсселе главное внимание участников будет сосредоточено на обсуждении возможности продления санкций против России, которые истекают 15 марта. Сийярто уточнил, что хотя обычно решение по таким вопросам принимается за несколько дней до истечения срока действия санкций, на этот раз предлагается ускорить процесс и принять решение уже 24 февраля, чего Венгрия пытается избежать, подчеркивая важность дипломатических переговоров между Россией и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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